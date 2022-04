Cosa giocherete questo weekend? La primavera è iniziata, ma regna il maltempo, tanto vale starsene a casa e immergersi a capofitto nel proprio hobby preferito e giocare alcune delle novità delle ultime settimane o recuperare qualche vecchio titolo del backlog. E noi come da tradizione da bravi impiccioni vogliamo sapere con quali giochi passerete il fine settimana.

In molti probabilmente saranno ancora alle prese con alcuni dei titoli di grande spessore usciti nelle ultime settimane, come ad esempio Tiny Tina's Wonderlands, Kirby e la Terra Perduta, Ghostwire: Tokyo ed Elden Ring, giusto per citarne alcuni, ma questa settimana ci sono state un paio di alcune uscite piuttosto interessanti.

I giocatori PS5 e Xbox Series X|S finalmente ora possono vivere le guerre e gli intrighi del Medioevo grazie alla versione console di Crusader Kings 3 (qui la nostra recensione), in tutto e per tutto identica nei contenuti a quella PC, ad eccezione dell'interfaccia ovviamente reinventata da zero, mantenendo inalterata la grande qualità dello strategico di Paradox.

I giocatori PC invece ora possono mettere le mani su Death Stranding: Director's Cut, la versione definitiva dell'ultima fatica di Hideo Kojima. Questa edizione migliora il frame rate, aggiunge il supporto ai monitor ultra-wide, photo mode, la piena compatibilità con Intel Xe Super Sampling, ma anche nuovi contenuti di gioco, missioni della storia, gare e meccaniche di combattimento.

Tra le altre novità di questa settimana segnaliamo anche le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Tropico 6, Coromon, GDR "monster collector" moderno con uno stile in pixelart retrò che ricorda molto la serie Pokémon, e infine Weird West, il primo gioco di WolfEye Studios (software house formata da ex-Arkane Studios), che mescola le meccaniche degli action GDR isometrici e immersivi sim. Una formula interessante, ma forse fin troppo ambiziosa, come potrete leggere nella nostra recensione di Weird West.

Diteci, cosa giocherete questo weekend?