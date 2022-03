Crusader Kings 3: Console Edition, la recensione per PS5 e Xbox Series X|S del capolavoro di Paradox

La recensione di Crusader Kings 3: Console Editionnon può prescindere da quella, ottima e ancora attuale, scritta da Simone Tagliaferri in occasione del debutto del gioco su PC. Questo è il Crusader Kings 3 del quale probabilmente avrete sentito parlare, senza tagli, senza alcuna differenza, tranne per un'interfaccia reinventata da zero.

Nessun rimpianto Crusader Kings 3 Console Edition: Nel gioco si possono impersonare migliaia di nobili, tra duchi, conti e re di ambo i sessi Crusader Kings 3 è un gioco composto quasi completamente da menù e finestre, spesso aperte contemporaneamente, e in circostanze simili niente è più reattivo di un cursore del mouse. Sorprende quindi che Paradox, insieme al team che si è occupato di questa conversione, abbia deciso di scartare a priori il classico sistema di controllo per inventarsene uno da zero. Su Xbox Series X|S come su PlayStation 5, Crusader Kings 3 è giocabile solo ed esclusivamente attraverso il gamepad. Per nostra fortuna, non solo parliamo di un gioco che si può tranquillamente prendere con tutta la calma del mondo, a differenza di un RTS questo è giocabile anche in pausa, ma il lavoro svolto per rendere compatibile la complessità di Crusader Kings con l'accessibilità delle console è di primissima qualità.

Il paradiso delle shortcut Crusader Kings 3 Console Edition: una volta adulti, dovremo scegliere uno tra i cinque stili di vita offerti, a loro volta suddivisi in tre alberi Crusader Kings 3 non è il primo gioco Paradox ad arrivare su console, il meraviglioso Stellaris, per esempio, è stato adattato piuttosto bene all'uso del pad, ma in questa occasione è stato scelto un approccio più radicale. La nuova interfaccia si basa su shortcut inedite e nuovi elementi grafici, come la ruota delle funzioni che potrà essere visualizzata a tutto schermo o solo in parte, permettendo di saltare tra le innumerevoli opzioni del gioco in modo preciso e veloce. Gli utenti già abituati alla versione PC si sentiranno inevitabilmente impacciati, come potrebbe essere altrimenti? Ma è solo una questione di memoria muscolare, di abitudine: nella maggioranza dei casi questa nuova versione di Crusader Kings 3 si comanda senza alcun problema, in altri è addirittura più chiara della controparte per Personal Computer che porta comunque a casa la vittoria permettendo lo spostamento libero di alcune finestre. Nella versione console le finestre sono fisse, ma possono essere richiamate in qualsiasi momento, e più di una contemporaneamente, usando i grilletti dei rispettivi pad. Inoltre, la già citata ruota delle funzioni permette di richiamare altre opzioni molto importanti del gioco e praticamente all'istante, saltando così diversi passaggi che con un pad apparirebbero effettivamente superflui. Sarebbe stato bello avere su console anche una versione compatibile con mouse e tastiera? Senza dubbio, ma visto l'impegno e il risultato non ce la sentiamo di lamentarcene troppo.

Un'esperienza unica Crusader Kings 3 Console Edition: il menù radiale è una delle novità della versione console Crusader Kings 3 è quindi perfettamente giocabile anche su console, questo è appurato. Ma perché dovreste farlo? A chi ama risposte veloci e concise, diciamo che quello Paradox è semplicemente uno degli più incredibili giochi di... tutti i tempi? È vero che Crusader Kings 2 dopo anni di patch ed espansioni è un gioco contenutisticamente superiore a questo terzo e più giovane capitolo, ma Crusader Kings 3 è costruito per volare molto più in alto del predecessore. Soprattutto è molto più chiaro, ludico, colorato, avvincente e moderno. Crusader Kings 3: Console Edition è il primo della serie che può conquistare anche insospettabili videogiocatori della domenica, o anche te che vivi cibandoti solo di action game. Ecco quanto è incredibile questo, chiamiamolo strategico? Del resto lo è, richiede strategia a breve, medio e lungo termine. Crusader Kings III: Console Edition ha anche delle venature tattiche e dannazione, rientra pienamente nel campo dei giochi di ruolo. L'idea da cui nasce il progetto ci porta alla più comprensibile definizione di simulatore di dinastie. Si inizia scegliendo un nobile, e lo si segue e influenza fino alla fine dei suoi giorni, gestendo le sue terre e cercando di far proliferare la sua casata, sia economicamente che in prestigio. Quel che colpisce subito è che un gioco di così ampio respiro funzioni attraverso dettagli tanto minuziosi, cosa che ha comunque una sua accuratezza visto che ai tempi, la storia era fatta dalle famiglie se non dai singoli, e non ancora dalle nazioni.

Un gioco di ruolo? Anche! Crusader Kings 3 Console Edition: con un po' di impegno potrete rifondare la vostra religione iniziale o addirittura crearne una nuova. I problemi più grandi arriveranno dopo... Non è mai così semplice scegliersi mogli e mariti forti, intelligenti e in salute, per consolidare il lignaggio. Alleanze militari disperati possono spingere a matrimoni di convenienza, portare nella famiglia tratti che potrebbero influenzare negativamente e per secoli la salute dei nostri eredi. I più scaltri però potrebbero sposarsi, sfruttare l'alleanza, e poi uccidere la cagionevole moglie prima che questa possa mettere alla luce un figlio; altri consiglierebbero d'imprigionare la sposa e, con l'aiuto di qualche tortura, farsi rivelare qualche segreto inconfessabile del potente padre. Ma attenzione, il karma è una brutta bestia anche in Crusader Kings 3, dove un medico di corte scelto frettolosamente potrebbe persino portare all'evirazione del nostro nobile. Anche questo può accadere in Crusader Kings 3: Console Edition, dove la ragnatela di conoscenze, alleanze, amicizie e familiari, come la credibilità delle loro azioni e delle loro caratteristiche umane, crea terreno ideale per quel piccolo miracolo informatico chiamato narrativa emergente, vera e propria star del gioco. E tutto questo avviene attraverso icone e menù di cui anche dopo centinaia di ore ancora non avrete visto ogni voce, perché non tutti i personaggi hanno accesso a tutte le opzioni, e non tutte le personalità saranno compatibili con le azioni più estreme e significative.

Tutto è possibile Crusader Kings 3 Console Edition: l'albero genealogico vi aiuterà a ripercorrere l'intera storia della vostra famiglia Attorno all'anno mille il mondo vive un'epoca geopoliticamente fluida, i suoi confini sono in perenne mutamento e la morte di un singolo regnante può ancora causare degli sbilanciamenti in grado di coinvolgere e sconvolgere un intero continente. Ovunque si lotta per centinaia di culture e religioni diverse, regionali, inseguendo scritti sacri e terre promesse. Anni in cui la prole è spesso moneta di scambio, spendibile per alleanze militari, favori religiosi. Nel nord degli jarl, nel caldo sud arabo e in qualche sperduta contea nel cuore dell'Europa si praticano ancora sacrifici umani e cannibalismo. E tutto questo più centinaia di altri aspetti, lo ritroverete anche in Crusader Kings 3. A livello economico il gioco non è così approfondito, nemmeno la parte bellica è tanto complessa, questo perché il centro di tutto sarà sempre il nostro personaggio. Se vorrete potrete sceglierne uno qualunque, dal re di Francia al più insignificante conte d'Apulia, stretto tra Regno d'Italia, Impero Bizantino e sotto l'ombra sempre più minacciosa dei berberi. Parliamo di migliaia di nobili da cui scegliere, ognuno con le sue caratteristiche proprie, ognuno il più possibile storicamente accurato (la precisione tende a calare allontanandosi dall'Europa), ognuno con un DNA digitale che si svilupperà di generazione in generazione, incrociandosi, cancellando ed esaltando tratti genetici ed ereditari di ogni tipo, dal gigantismo alla schizofrenia. O, in alternativa, potremo creare un personaggio personalizzato, col quale dare il via alla propria dinastia.

Semplicemente profondo Crusader Kings 3 Console Edition: costruire e mantenere le armate sarà una costante nel gioco, ma le battaglie le vinceranno soprattutto i grandi generali. Assicurative di averne a sufficienza e di abili Tra le tante caratteristiche di un personaggio di Crusader Kings ce ne sono alcune che ne determinano l'indole naturale; se non rispetteremo la natura del nostro alter-ego, questo inizierà ad accumulare stress. Esporsi per un amata o imporre una propria tattica durante una riunione di guerra può essere motivo di felicità per un nobile coraggioso, fonte di stress per un personaggio timido. Potremo anche educare un bambino alle arti del sotterfugio, fare di lui un re temuto, ma se questo non sarà abbastanza cinico come potrà uccidere un rivale, raggirare un alleato o educarne cento torturandone uno? Lo stress potrà essere lenito attraverso diverse opzioni che cambieranno in base alla civiltà, alla religione, al periodo storico. Alcuni personaggi potranno affidarsi alla lettura, altri alla preghiera, in generale quasi tutti potranno organizzare banchetti e battute di caccia. Ma non sempre questo sarà possibile, e se lo stress supererà i livelli di guardia il nostro nobile rischierà di diventare un recluso, danneggiando così i rapporti diplomatici, o ancora peggio un alcolizzato; c'è chi invece preferirà il caro vecchio cilicio o addirittura pratiche ancora più deviate e pericolose.

In tempo quasi reale Crusader Kings 3 Console Edition: tutti vorrebbero un consiglio composto dai più bravi in ciascun campo, a volte però questo non sarà possibile, a meno da non pagarne le conseguenze Crusader Kings 3 si allontana ulteriormente da altri giochi all'apparenza simili adottando una progressione del tempo continua, invece dei più classici turni. È possibile mettere in pausa per operare in tutta tranquillità, la velocità minima invece manda avanti gli eventi di un giorno ogni due secondi. Il gioco si compone anche di eventi, alcuni casuali e altri scaturiti dalle nostre scelte e da quelle dell'IA. Questi naturalmente tenderanno a ripetersi nel tempo, ma nascendo prevalentemente dalla simulazione e quindi essendo perfettamente coesi al contesto, non sono contenuti che si consumano ma ben più interessanti tasselli comuni di ogni vita. Va poi considerato che questi eventi non mettono mai davanti a scelte giuste o sbagliate, non diventano triviali la seconda volta perché già sai cosa cliccare, le opzioni proposte invece sono come tiri di dadi influenzati dalle abilità, le conoscenze e l'esperienza del nostro personaggio. Quel che potrebbe comportare ogni scelta è sempre specificato nella descrizione.

Storie leggendarie Crusader Kings 3 Console Edition: ecco i comandi della versione PlayStation 5. Il gioco supporta anche le funzione DualSense, rendendo i grilletti più duri man manco che aumenterà lo stress del nostro personaggio Crusader Kings 3: Console Edition non è qui per tradirti, non vuole farti perdere perché come abbiamo già detto il game over in questo gioco è un concetto labile, totalmente slegato dalla morte. Delle partite che in altri giochi avremmo dichiarato perse, sono qui l'occasione per continuare a riscrivere la storia umana anche nella sua drammaticità. Vivere la caduta di un re un tempo fulgido e amato, può essere emozionante come viverne l'ascesa. Di esempi su cosa si può arrivare a fare in Crusader Kings se ne potrebbero fare all'infinito, e spesso il gioco è diventato famoso proprio per le storie incredibili che è in grado di generare, come per le possibilità più estreme che può concedere ai giocatori. Cibarsi del Papa? Fatto. Creare una nuova religione devota al naturismo? Devi solo provarci. Per fare cose eccezionali, servono persone eccezionali. Chi educherà la vostra prole? Secondo quali valori la farete crescere? Asseconderete la loro personalità o imporrerete loro un percorso di vita già stabilito? Quel che investirete sui vostri figli, è quel che sarete quando il nobile al vostro comando esalerà il suo ultimo respiro. Momento che porta a una delle fasi più delicate di Crusader Kings 3: Console Edition nonché a uno degli aspetti più difficili da comprendere: gestirne la successione, evitando che il regno venga partizionato troppo.

Un duca tira l'altro Crusader Kings 3 Console Edition: il gioco permette di partire tra due diverse date, dall'867 e da 1066 dopo cristo, scegliendo tra i personaggi storici proposti o liberamente dalla mappa Di cose a cui pensare ce ne sono diverse, di conseguenza Crusader Kings 3 necessita di un lungo periodo d'apprendimento. Anche dopo cento e passa ore non è detto che abbiate visto e compreso tutto, personalmente non ci sono riuscito. Fortunatamente, Crusader Kings III: Console Edition è anche il gioco sviluppato da Paradox con il tutorial migliore, anche se per quanto sia piuttosto bravo a spiegarti come fare le cose, non fa nulla per parti capire perché dovresti farle. Perché la cosa in assoluto più difficile di questo capolavoro è proprio entrare nella logica della sua atipica struttura, in grado di accogliere gli stili di gioco più diversi. Sono in molti, per esempio, che giocano la serie come fosse una sorta di The Sims, e non a caso quello Maxis è un altro grandissimo generatore di storie dinamiche. Ecco, in fondo è proprio questo il motivo per il quale Crusader Kings è così straordinario, puoi usarlo come vuoi e lui ti dirà in cambio sempre e solo grandissime storie, tanto profonde, dettagliate e credibili da sembrare uscite da un vero libro di storia. Per la prova abbiamo utilizzato Xbox Serie X, ma anche se non abbiamo potuto provare il supporto DualSense, ci siamo almeno goduti il quick resume Microsoft che in giochi come questo fa una grandissima differenza. Peccato che non ci sia ancora l'Italiano e che quest'ultima versione non parta subito con gli stessi contenuti di quella PC, per la quale è già disponibile il DLC Royal Court che gli utenti console dovranno attendere qualche mese. La volontà degli sviluppatori è comunque quella di portare il prima possibile le due versioni in parità, in modo da farle successivamente crescere parallelamente.