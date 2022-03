PlayStation Plus sarà supportato da tutti i maggiori publisher, promette Jim Ryan di Sony

Stando alle parole di Jim Ryan, il boss di Sony Interactive Entertainment, il nuovo PlayStation Plus sarà supportato da tutti i maggiori publisher del settore, garantendo così un catalogo di alto livello e vario per gli abbonati ai tier Extra e Premium del rinnovato servizio ad abbonamento di PS5 e PS4.

In un'intervista rilasciata a GamesIndustry, Ryan ha spiegato che all'infuori dei giochi first-party dei PlayStation Studios, "ogni publisher maggiore" supporterà il servizio e Sony in futuro continuerà a stringere collaborazioni in tal senso.

"Che si tratti di indie, grandi giochi o titoli che celebrano la nostra eredità... tutti i tipi di giochi", dice Ryan. "Avremo tutto e, si spera, una line-up che soddisfi tutti i tipi i gusti."

Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment

Le affermazioni del boss di SIE sembrerebbero lasciar intendere un maggior impegno da parte della compagnia per arricchire il catalogo del servizio rispetto a quanto visto in passato con PlayStation Now grazie a numero maggiore di accordi con le terze parti.

Inoltre, come sappiamo già i giochi dei PlayStation Studios non saranno inclusi nel PS Plus al day-one, ma non è detto che lo stesso concetto si applichi anche per i titoli di publisher esterni. Maggiori dettagli sui giochi che saranno inclusi al lancio dei nuovi tier di PlayStation Plus verranno annunciati in futuro, dunque non ci resta che attendere per saperne di più.

Vi ricordiamo che PlayStation Plus Essential, Extra e Premium saranno disponibili a partire da giugno 2022 per alcuni paesi del mercato asiatico. Seguiranno successivamente Stati Uniti, Europa e il resto del mondo.