Unpacking: trailer annuncia le versioni PS5 e PS4, sarà disponibile anche in edizione fisica

Beam Games e Humble Games hanno annunciato le versioni PS5 e PS4 di Unpacking, il simulatore a metà tra un puzzle e la decorazione della casa che su PC e Nintendo Switch ha riscosso un grande successo. Al momento tuttavia non è stato ancora indicato un periodo di uscita preciso.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale per le versioni PlayStation che, se ancora non conoscete il titolo, offre una panoramica delle dinamiche di gioco di Unpacked. Il nostro obiettivo è prendere parte a otto traslochi differenti, tirando fuori dai scatoloni indumenti, oggetti d'arredo e così via, da disporre manualmente nelle stanze, ottenendo così anche degli indizi sulla vita degli inquilini delle varie abitazioni.

Per l'occasione è stata annunciata anche un'edizione fisica di Unpacked per PS5, PS4 e Nintendo Switch al prezzo di 39,99 dollari e realizzata da Limited Run Games, con i preorder disponibili già da ora a questo indirizzo.

Se volete saperne di più su Unpacking vi consigliamo di leggere la nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

"Unpacking è uno di quei giochi che non vuole strafare. Nel suo piccolo, è capace di affascinare, proponendo un'esperienza che sa di "già visto", eppure abbastanza peculiare da trovare una sua strada distintiva. Non è uno di quei titoli indipendenti rivoluzionari, in grado di dare uno schiaffo morale all'industria, ma rimane comunque un ottimo prodotto, realizzato con dedizione e, soprattutto, consapevolezza del linguaggio scelto per veicolare un racconto semplice, con cui chiunque può identificarsi, almeno in parte."