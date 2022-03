PlayStation Now: rimossi gli abbonamenti da 3 mesi e da un anno dal PlayStation Store

Gli abbonamenti a PlayStation Now da 3 mesi e da un anno sono stati rimossi dal PlayStation Store e ora è disponibile solo quello mensile al prezzo di 9,99 euro. Questo cambiamento sembrerebbe essere stato apportato in vista dell'arrivo dei nuovi tier Extra e Premium del PlayStation Plus, che includeranno i vantaggi del Now in un unico abbonamento.

Come accennato in apertura, al momento non è possibile acquistare abbonamenti da 3 mesi e da un anno a PlayStation Now, né da console né dalla versione mobile del PlayStation Store, con i link che portano a pagine vuote con la dicitura "non disponibile per l'acquisto".

La pagina dell'abbonamento da 1 mese a PlayStation Now, invece, riporta un disclaimer che informa gli utenti dell'imminente fusione del servizio con PlayStation Plus:

"AVVISO: Playstation Now presto cambierà per unirsi a PlayStation Plus. Se acquisti questo abbonamento e non lo annulli prima di questo cambiamento, verrai trasferito al nuovo PlayStation Plus e continuerai ad avere accessso agli stessi vantaggi di PlayStation Now."

PlayStation Now, logo

Al momento dunque gli abbonamenti da 3 e 12 mesi a PlayStation Now sono acquistabili solo con carte prepagate disponibili presso vari rivenditori autorizzati. Tuttavia la disponibilità è piuttosto limitata, dato che a gennaio Sony ha annunciato l'intenzione di abbandonare tale sistema a livello globale per la sottoscrizione al servizio.

Sony non ha rilasciato nessuna comunicazione ufficiale in merito a questa decisione. Tuttavia possiamo ipotizzare che si tratti di una mossa per limitare l'accumulo di mesi di abbonamento da parte degli utenti in vista del lancio dei nuovi tier di PlayStation Plus.

Come sappiamo infatti le sottoscrizioni attive diventeranno automaticamente abbonamenti a Premium di PS Plus, che di base costa molto di più del Now (dato che integra anche il Plus e altri vantaggi). Senza imporre un limite di questo tipo, gli utenti dunque avrebbero potuto approfittarne per sottoscrivere mesi se non anni di abbonamento a Now prima del passaggio a PS Plus Premium, pagando dunque il tutto una cifra nettamente inferiore.

Aggiornamento: come segnalato da alcuni lettori, è possibile estendere di tre o dodici mesi una sottoscrizione attiva a PlayStation Now liberamente dal menu dedicato agli abbonamenti del vostro profilo PSN.