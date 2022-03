PlayStation Plus, il nuovo abbonamento sfida Xbox Game Pass? Ecco come stanno le cose

PlayStation Plus ha visto oggi l'annuncio del tanto chiacchierato Spartacus, il nuovo abbonamento con tre differenti piani che sulla carta dovrebbe rappresentare una sfida a Xbox Game Pass, ma in realtà cerca di inserirsi nel medesimo segmento senza sacrificare nulla.

Che intendiamo dire? Come abbiamo riportato alcune ore fa, il nuovo PlayStation Plus include tre livelli di abbonamento:



PlayStation Plus Essential , che costa 8,99€ al mese, 24,99€ ogni tre mesi o 59,99€ all'anno e corrisponde all'attuale offerta del Plus.

, che costa 8,99€ al mese, 24,99€ ogni tre mesi o 59,99€ all'anno e corrisponde all'attuale offerta del Plus. PlayStation Plus Extra , che costa 13,99€ al mese, 39,99€ ogni tre mesi o 99,99€ all'anno e aggiunge a quei contenuti un catalogo con fino a 400 giochi PS5 e PS4, sia first party che third party.

, che costa 13,99€ al mese, 39,99€ ogni tre mesi o 99,99€ all'anno e aggiunge a quei contenuti un catalogo con fino a 400 giochi PS5 e PS4, sia first party che third party. PlayStation Plus Premium, che costa 16,99€ al mese, 49,99€ ogni tre mesi o 119,99€ all'anno e aggiunge ai contenuti dei piani Essential ed Extra le caratteristiche che erano di PlayStation Now, con fino a 340 giochi classici per PlayStation, PS2, PS3 e PSP.

Come ampiamente preventivato, nessuno dei tre tier include nel proprio catalogo i giochi dei PlayStation Studios dal day one, cosa che invece accade per Xbox Game Pass. Si tratta di una scelta del tutto legittima e comprensibile da parte di Sony, che vende ancora molto bene in formato retail e non vuole privarsi di tali incassi.

Meno piacevole, se così vogliamo definirla, è stata la dichiarazione di Jim Ryan secondo cui i titoli first party Sony non saranno presenti al lancio su PlayStation Plus perché ciò ne ridurrebbe la qualità: una stoccata a Microsoft più che un'ammissione dei propri limiti, o almeno la sensazione è quella.

Jim Ryan

Non è dunque una sfida diretta all'offerta di Xbox Game Pass quella annunciata oggi da Sony, visto che appunto non cambierà nulla sul fronte delle grandi produzioni targate PlayStation Studios, che avranno il proprio day one nei negozi e su PS Store, e continueranno a vendere milioni di copie come fatto finora.

È però una sfida diretta alla posizione che Xbox Game Pass occupa nel segmento di mercato degli abbonamenti in stile Netflix per i giochi, che in questo momento è assolutamente dominato da Microsoft e che vede la casa giapponese rappresentata con una piccola percentuale dalla sola piattaforma streaming PlayStation Now.

PlayStation Now e la sua interfaccia su PS4

Com'è normale che sia, scopriremo nei prossimi mesi se Spartacus saprà farsi valere nell'arena dei servizi in abbonamento, o se gli attuali utenti saranno restii a spendere cifre maggiori per accedere a contenuti che potrebbero non interessargli, vedi ad esempio il tier che include lo streaming dei classici e che arriva a costare 119,99€ l'anno.

Allo stesso modo, con la concretizzazione delle varie acquisizioni effettuate da Microsoft il Game Pass diventerà ancora più conveniente e interessante, tanto che diversi addetti ai lavori immaginano un aumento di prezzo per un abbonamento che in effetti al momento offre davvero tantissimo per i suoi 9,99€ di base.

Come pensate che andranno le cose? Il nuovo PlayStation Plus vi convince? Passerete a un piano più costoso o vi accontenterete del tier di base? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.