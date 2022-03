Sniper Elite 5: nuovo trailer e immagini mostrano armi e accessori da cecchino

Rebellion Developments ha pubblicato un nuovo trailer e screenshot di Sniper Elite 5 che puntano l'enfasi sull'armamento da Seconda Guerra Mondiale che i giocatori potranno utilizzare e personalizzare per farsi strada tra le fila nemiche.

Dal comunicato stampa che ha accompagnato il nuovo materiale, apprendiamo che in Sniper Elite 5 sarà presente la più grande varietà in termini di armamentario e accessori mai vista nella serie. Parliamo infatti di ben 200 opzioni, come mirini, soppressori, scorte, rotture della volata, materiali e altro, i cecchini con i giocatori potranno personalizzare il loro equipaggiamento per adattarlo al loro stile di gioco, modificando così varie statistiche, e agli obiettivi che devono affrontare in ogni missione.

"La serie Sniper Elite è sempre stata definita dalla sua autentica sparatoria e volevamo portarlo al livello successivo con Sniper Elite 5", ha affermato il CEO di Rebellion Developments Jason Kingsley in un comunicato stampa. "Ci siamo concentrati sul miglioramento del carattere e della sensazione delle nostre armi, inclusa l'aggiunta di una prospettiva "Ironsights" per pistole e armi secondarie come gli SMG".

Kingsley ha continuato: "Dopo aver condotto migliaia di ore di test di gioco nel corso del franchise, è chiaro che ognuno gioca a modo suo e unico. Ecco perché abbiamo sviluppato il nuovo sistema di personalizzazione delle armi, che consente ai giocatori di adattare le proprie armi per adattarle al meglio al loro modo di giocare e garantire che tutti si godano l'esperienza".

Sniper Elite 5 sarà disponibile dal 26 maggio per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Al lancio sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.