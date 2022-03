Games With Gold, aprile 2022: i giochi gratis per Xbox Series X|S e One annunciati

I Games with Gold di aprile 2022, ovvero i giochi gratis per Xbox Series X|S e Xbox One per gli abbonati a Live Gold e Game Pass Ultimate, sono stati annunciati ufficialmente da Microsoft. Il prossimo mese saranno disponibili Another Sight, Hue, Outpost Kaloki X e MX vs ATV Alive.

Di seguito l'elenco con date dei giochi gratis dei Games With Gold di aprile 2022:

Another Sight - Xbox One - dal 1 al 30 aprile 2022

Xbox One - dal 1 al 30 aprile 2022 Hue - Xbox One - dal 16 aprile al 15 maggio 2022

- Xbox One - dal 16 aprile al 15 maggio 2022 Outpost Kaloki X - Xbox 360 - dal 1 al 15 aprile 2022

- Xbox 360 - dal 1 al 15 aprile 2022 MX vs. ATV Alive - Xbox 360 - dal 16 al 30 aprile 2022

Come da tradizione l'annuncio è stato accompagnato da un trailer che presenta la line up dei giochi gratis dei Games With Gold di aprile 2022 che potrete visionare nel player sottostante.

Another Sight è un'avventura fantasy surreale con elementi steampunk ambientata a Londra nel 1899. Kit, audace adolescente che perde la vista a causa di un incidente, e Hodge, un misterioso gatto dal pelo rosso uniscono le proprie forze per affrontare un avventuroso ed inconsueto viaggio. Durante il loro percorso incontreranno una società nascosta formata dai più grandi inventori e menti artistiche del mondo, come Claude Monet, Nikola Tesla e altre icone culturali del passato.

Hue è un platformer a enigmi, nel quale potrete cambiare il mondo modificando il suo colore di sfondo. Proprio i "colori" hanno un aspetto fondamentale nell'avventura: nel gioco infatti esploreremo una terra grigia, scoprendo man mano dei frammenti colorati. Facendo combaciare il colore degli ostacoli con quello degli sfondi sarà possibile risolvere gli enigmi, via via sempre più difficili e avvincenti.

In Outpost Kaloki X gestiremo una stazione spaziale popolata da personaggi bizzarri e caratterizzata da una storia strampalata. Il nostro obiettivo sarà quello di fare buona impressione e accontentare gli alieni in visita per guadagnare crediti intergalattici e potenziare così le strutture. MX vs ATV Alive infine è un racing arcade su due ruote realizzato da THQ in cui gareggeremo spalla a spalla su sterrato per aggiudicarci la vittoria.

Che ne pensate dei giochi dei Games With Gold di aprile 2022? Fatecelo sapere nei commenti.