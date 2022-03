The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: Spada Suprema e volto del protagonista svelati

Oggi, Nintendo ha svelato che The Legend of Zelda Breath of The Wild 2 - nome non ufficiale - è stato rimandato. Il tutto è avvenuto con un trailer, il quale ha però anche mostrato una breve nuova sequenza mai svelata prima, la quale ci permette di vedere la Spada Suprema e il volto del protagonista del gioco.

Come potete vedere tramite le due immagini qui sotto, il trailer del rimando di The Legend of Zelda Breath of The Wild 2 mostra la Spada Suprema in pessime condizioni. Possiamo vedere che l'arma ha buona parte della lama corrotta e distrutta. Si tratta di un dettaglio non da poco visto che si tratta di un'arma iconica per la saga. Nel primo gioco, inoltre, la Spada Suprema era l'unica arma che non poteva rompersi, ma doveva sottostare a una ricarica prima di poterla riutilizzare alla potenza massima.

Inoltre, il trailer di The Legend of Zelda Breath of The Wild 2 ci permette anche di vedere in volto il personaggio che impugna l'arma. L'impressione è che si tratti di Link, ovviamente, ma senza una conferma definita e ufficiale non possiamo saperlo per certo. Vedere in volto il personaggio potrebbe sembrare un sciocchezza, ma in realtà è la prima volta che viene concesso.

Nintendo, nei precedenti trailer di The Legend of Zelda Breath of The Wild 2, non ci aveva mai mostrato il volto di questo personaggio (nelle sequenze di gameplay nelle nuove aree di gioco), il che aveva anche scatenato varie ipotesi sulla sua identità effettiva.

Come detto, purtroppo queste novità sono arrivate insieme alla conferma del rimando del gioco. Speriamo di poter scoprire qualcosa di più nel corso del 2022, a cominciare dal nome ufficiale, che viene tenuto segreto per evitare che i giocatori intuiscano dettagli di trama troppo presto.