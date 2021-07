Zelda Breath of the Wild 2: ecco i due trailer, ma in ordine cronologico secondo Multiplayer.it

Uno dei giochi che più attendevamo all'E3 2021 era The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (nome non ufficiale). L'esclusiva Nintendo Switch si è infatti mostrata con un nuovo trailer che ci ha svelato una manciata di scene, certamente molto interessanti, ma al tempo stesso in grado di lasciarci con più domande che risposte. Ora, noi di Multiplayer.it, abbiamo provato a rimettere in ordine cronologico i due trailer finora rilasciati dalla compagnia di Kyoto. Potete vedere il filmato qui sopra.

Per il momento sappiamo molto poco di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e i trailer, anche se rimessi in un possibile ordine cronologico, ci dicono molto poco di quanto avviene. I punti chiave della vicenda sembrano la perdita del braccio di Link, il risveglio dell'oscurità e una nuova ambientazione, che potrebbe essere un luogo completamente nuovo oppure un insieme di isole volanti apparse sopra i cieli della Hyrule che abbiamo già esplorato nel primo capitolo.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: quale sarà il ruolo della Principessa?

Per ora, ovviamente, parliamo solo di speculazioni ed è anche possibile che il primo trailer mostratoci fosse solo un concept che non sarà presente nel gioco completo o che nel corso dello sviluppo una parte dei dettagli sia stata modificata. Per ora, siamo solo certi che The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 arriverà nel 2022: la speranza è che il team non si veda costretto a ritardare l'uscita.

Infine, vi segnaliamo che una ipotesi sul vero protagonista di Breath of the Wild 2 circola in rete.