Dead Space, la parabola horror di Visceral

Tredici anni dopo, Dead Space sembra stia per tornare con un remake : come dovrebbe essere?

Da lì in poi l'inevitabile discesa, con il progetto di EA Star Wars mai concretamente andato in porto e la tanto criticata chiusura del team , che tanti hanno interpretato come un vero e proprio attacco ai giochi narrativi a base single player in favore di GaaS e produzioni multiplayer più remunerative.

Proprio sulla base di quel successo lo studio autore di Dead Space cambiò nome in Visceral Games : una vera e propria dichiarazione d'intenti, un gruppo di creativi che puntavano a realizzare esperienze viscerali e che misero in piedi un'intera trilogia, pur con fortune alterne e un episodio conclusivo al di sotto delle aspettative.

Un passo indietro: nei panni di Isaac Clarke

Dead Space 2, Isaac Clarke a volto scoperto.

Il grande coinvolgimento che Dead Space era in grado di offrire dipendeva in larga parte dalle caratteristiche del suo protagonista, un ingegnere di nome Isaac Clarke (in omaggio a Isaac Newton e Arthur C. Clarke) che, proprio come nella saga cinematografica di Alien, decide di rispondere a una chiamata di aiuto, proveniente in questo caso dalla USG Ishimura.

Ci sono dei motivi ben precisi per cui Isaac sale a bordo della Kellion e si dirige insieme alla sua squadra verso l'enorme relitto spaziale: ha ricevuto un messaggio da parte della sua ex fidanzata, Nicole Brennan, che si trovava appunto sulla USG Ishimura ed è scomparsa insieme al resto dell'equipaggio per cause ignote, che tuttavia diventano lampanti non appena il personaggio mette piede sulla nave.

Dead Space, il protagonista si muove fra i rottami della USG Ishimura.

Si scopre infatti che la gente a bordo è improvvisamente impazzita per via di un misterioso manufatto recuperato su Aegis VII, dando vita a una vera e propria strage. Dopodiché un organismo alieno ha infestato gli ormai numerosi cadaveri sparsi nelle stanze e nei corridoi della USG Ishimura, trasformandoli in orribili e pericolosissimi Necromorfi.

Da semplice ingegnere, Isaac non può contare su di un addestramento militare ma scopre che i suoi laser possono uccidere i Necromorfi smembrandoli, e che l'armatura RIG da lavoro nello spazio può offrirgli la protezione necessaria per affrontare questa terribile minaccia in combinazione con la tecnologia della Stasi, che consente di rallentare i movimenti dei nemici per poterli colpire con maggiore precisione.

Dead Space, Isaac spara a un Necromorfo.

Nel primo episodio della serie Isaac è completamente muto e il suo volto viene rivelato solo durante le sequenze finali del gioco: un interessante risvolto narrativo che funge poi da base per lo sviluppo del personaggio nei capitoli successivi, a partire dal sequel in cui vengono inizialmente affrontate le conseguenze della sua drammatica esperienza.

Visivamente molto ben caratterizzato per via del peculiare design della sua corazza, il protagonista di Dead Space si fa portatore di importanti innovazioni sul fronte dell'interfaccia, che viene sostanzialmente snellita grazie agli indicatori del livello di salute e Stasi posti proprio sulla tuta spaziale e al mirino olografico delle armi, che riporta energia e munizioni.