Elden Ring, nuovo record: finito in meno di 20 minuti da uno speedrunner

Continua la sfida degli speedrunner su Elden Ring, con un nuovo record che è stato registrato in queste ore da parte di Distortion2, autore di una run durata meno di 20 minuti, migliorando così altre performance effettuate in precedenza da sé stesso e da altri concorrenti.

In base a quanto rilevato finora, la prova di Distortion2 dovrebbe valere attualmente il record mondiale di speedrun su Elden Ring, ma la sfida è talmente accesa che probabilmente non lo resterà a lungo, considerando quanto si stanno esercitando anche molti altri.



Per la precisione, la run è durata in totale 18 minuti, 58 secondi e 35 centesimi, come riporta il tweet qui sopra con i tempi suddivisi per ogni sezione del gioco, tutti incredibilmente bassi, soprattutto se si considera il tasso di sfida che caratterizza il titolo di FromSoftware.

Il bello è che la performance è avvenuta in diretta durante uno streaming, dunque sotto gli occhi di un ampio pubblico che ha visto dal vivo l'evolversi della questione. Distortion2 ha trasmesso per diverse ore le proprie prove, migliorando le proprie run in maniera progressiva fino ad arrivare al record attuale appena sotto i 19 minuti.

"Grazie a tutti quelli che c'erano e mi hanno supportato durante questo folle stream", ha scritto Distortion2 nel messaggio in cui riporta i propri risultati migliori. Lo speedrunner ha peraltro utilizzato il gioco alla versione 1.02, dunque quella precedente alla recente patch 1.03 di Elden Ring.

Solo qualche giorno fa, il record era stabilito in poco meno di trenta minuti, ma è evidente come la situazione si stia evolvendo in fretta.