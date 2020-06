Half-Life: Alyx si trasforma in P.T. con una mod a tema Silent Hills

Half-Life: Alyx ha ottenuto una mod che di fatto trasforma il gioco in una versione alquanto fedele di P.T., la celebre demo di Silent Hills che rappresenta ancora uno dei più terrificanti esperimenti horror in ambito videoludico, incrementato in questo caso dalla realtà virtuale.

La mod Silent Hills PT Remake, da parte di AmbientDruth, è disponibile a questo indirizzo e trasforma dunque il gioco Valve in una convincente riproduzione di P.T., portandoci ad esplorare gli inquinanti corridoi della casa diventata ormai leggendaria, a causa del successo della demo giocabile e anche del mito emerso in seguito alla cancellazione del progetto Silent Hills che ha portato alla rimozione forzata del teaser.

In questo caso, P.T. è ricostruito sulla base del Source 2 Engine utilizzando tutti i vari strumenti messi a disposizione da Valve, ma si tratta ancora di una prima versione della mod: in questa, abbiamo a che fare con il loop rappresentato dal corridoio iniziale, la radio, la parte della busta parlante e il finale con il corridoio rosso.

Sono poi previste ulteriori versioni successive che espanderanno ancora la mod arrivando fino a proporre l'esperienza completa di P.T., con varie espansioni e miglioramenti, sempre che l'autore prosegua veramente nell'impegno annunciato. Ci sono, ovviamente, ancora diverse variazioni e probabilmente sarà impossibile ottenere una replica perfetta dell'esperienza originale, basandosi sugli strumenti forniti da Valve per Half-Life: Alyx, ma per il momento il lavoro è già notevole.

Lo Steam Workshop con il supporto per le mod ha introdotto un'ampia serie di potenti strumenti per moddare Half-Life: Alyx, dunque possiamo aspettarci un grande apporto di esperienze alternative su questo frangente.