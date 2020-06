Pokémon GO: come ottenere tutti i nuovi Pokémon di Galar

Pokémon GO si è di recente aggiornato ancora una volta, accogliendo così nel suo mondo di gioco anche tantissimi nuovi Pokémon di Galar. Si tratta probabilmente di un evento in collaborazione con i giochi della serie principale: Pokémon Spada e Scudo riceveranno a breve, infatti, la prima espansione L'Isola dell'Armatura. Vediamo allora come ottenere tutti i nuovi Pokémon di Galar.

Quali sono i nuovi Pokémon di Galar introdotti su Pokémon GO? Presto detto: Perrserker, Meowth di Galar, Weezing di Galar, Zigzagoon di Galar (assieme a Linoone e ad Obstagoon), Darumaka e Darmanitan di Galar, infine Stunfisk di Galar. Tutti sono attualmente disponibili su Pokémon GO, almeno fino al prossimo 8 giugno 2020, quando avrà ufficialmente termine l'evento in questione, legato alla Sfida Classica 2020.

Ecco allora qui di seguito, in un pratico elenco, tutte le indicazioni per catturare questi nuovi Pokémon di Galar:

Meowth di Galar : si ottiene tramite schiusa dalle uova da 7km o come ricompensa della Sfida Classica 2020

: si ottiene tramite schiusa dalle uova da 7km o come ricompensa della Sfida Classica 2020 Perrserker : si ottiene tramite evoluzione di Meowth di Galar (50 caramelle)

: si ottiene tramite evoluzione di Meowth di Galar (50 caramelle) Zigzagoon di Galar : si ottiene tramite schiusa dalle uova da 7km

: si ottiene tramite schiusa dalle uova da 7km Linoone di Galar : si ottiene tramite evoluzione da Zigzagoon di Galar (50 caramelle)

: si ottiene tramite evoluzione da Zigzagoon di Galar (50 caramelle) Obstagoon : si ottiene tramite evoluzione da Linoone di Galar (50 caramelle)

: si ottiene tramite evoluzione da Linoone di Galar (50 caramelle) Darumaka di Galar : si ottiene dalle uova da 7 km

: si ottiene dalle uova da 7 km Darmanitan di Galar : si ottiene tramite evoluzione da Darumaka di Galar (50 caramelle)

: si ottiene tramite evoluzione da Darumaka di Galar (50 caramelle) Stunfisk di Galar: si ottiene allo stato selvatico, oppure dai Raid, oppure dalle uova da 7km, oppure completando la Sfida Classica 2020