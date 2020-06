Il Cortocircuito, nuova puntata oggi alle 15.00: parleremo di USA ed eventi rimandati

Il Cortocircuito torna oggi con una nuova puntata: dalle 15.00 alle 16.30, rigorosamente in diretta, vi terremo compagnia con novanta minuti in cui parleremo non solo di videogiochi ma anche di scottante attualità.

Gli argomenti del giorno sono infatti questi:

L'AMERICA BRUCIA

Cosa sta davvero succedendo?

TUTTI GLI EVENTI RIMANDATI

Un 2020 davvero devastante!

Cercheremo insomma di fare il punto sul dramma che si sta consumando in questi giorni negli Stati Uniti e sulle sue molteplici conseguenze, anche sul settore dei videogame con i vari rinvii di eventi e annunci, inclusa la presentazione di PS5 che si sarebbe dovuta svolgere ieri sera.

A condurre la puntata troveremo Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani, ma non mancheranno alcuni ospiti speciali!

Potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale de Il Cortocircuito, dove troverete tanti altri appassionati con cui chiacchierare.

Accedendo al gruppo Telegram avrete inoltre la possibilità di inviare domande tramite registrazioni audio che faremo ascoltare durante la puntata.