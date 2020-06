Android 11, installare app fuori dal Google Play Store sarà problematico?

Android 11 introdurrà importanti modifiche all'installazione delle app sul proprio smartphone Android. Le prime informazioni giunte dai beta tester di Android Police sembrano confermare un dubbio che aveva cominciato a serpeggiare negli scorsi giorni: il Google Play Store potrebbe diventare praticamente fondamentale.

Con Android 11 installare app fuori dal Google Play Store sarà quindi problematico: o almeno lo è attualmente per i beta tester che stanno provando la prima versione del sistema operativo di Google. Mountain View potrebbe così disincentivare il ricorso a fonti esterne per installare manualmente APK, "costringendo" gli utenti a ricorrere al suo store digitale integrato nel dispositivo. Di recente Google Play Store ha ricevuto dei filtri più precisi per trovare le app: che sia un segno?

Tutti questi nuovi problemi (per gli utenti, di certo non per Google) sono dovuti ad una differente gestione dei percorsi di installazione dei file da parte della app su smartphone Android, nonché ad una gestione rivista dei permessi garantiti alle stesse. Non tutte le app avranno accesso agli stessi percorsi, infatti, se saranno installate da fonti differenti: quelle introdotte da un APK, in particolare, potrebbero crashare già al primo avvio, o comunque non rivelarsi altrettanto stabili di quelle scaricate dal Google Play Store.

Può darsi che sia anche questo il motivo che ha spinto Epic Games a portare Fortnite sul Google Play Store, azione che fino alle scorse settimane non sembrava giustificata da alcun ragionamento razionale o valido dal punto di vista economico. Immaginate milioni di giocatori di Fortnite da mobile che vedano improvvisamente crashare l'app durante una partita, solo perché installata da fonti esterne e non dal Google Play Store: sarebbero contenti?

Android 11 avrebbe dovuto essere presentato proprio in questi giorni, ma l'evento live è stato rinviato a data da destinarsi: continueremo a tenervi aggiornati.