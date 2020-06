Steam: PUBG gratis e sconti su Resident Evil questo weekend

Su Steam si prospetta un fine settimana davvero molto interessante con le offerte del weekend a questo giro, con PUBG gratis giocabile fino a lunedì e vari sconti dedicati alla serie Resident Evil, che coinvolgono anche il recente Resident Evil 3.

PUBG può dunque essere scaricato e giocato gratis da oggi fino a lunedì, dunque nel caso non abbiate mai sperimentato il titolo che ha dato praticamente il via alla moda dei battle royale, potete farlo adesso effettuando il download a questo indirizzo senza alcun impegno e provandolo per questo fine settimana. Nel frattempo, è anche possibile acquistarlo con il 50% di sconto, al prezzo di 14,99 euro.

Gli sconti su Resident Evil coinvolgono invece un gran numero di capitoli della serie, con riduzioni di prezzo che vanno dal 34 all'87%, di cui potete trovare l'elenco completo a questo indirizzo su Steam. Ci limitiamo qui a segnalare i casi più interessanti: