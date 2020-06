PlayStation Store, ecco i giochi PS4 a meno di 10 euro fra le offerte Days of Play

PlayStation Store ha visto il ritorno della promozione Days of Play, che fra le varie offerte include anche diversi giochi PS4 che è possibile acquistare per meno di 10 euro. Quali sono i migliori?

Si comincia per forza di cose da FIFA 20, il calcistico sviluppato da EA Vancouver, che non è mai stato disponibile a un prezzo così basso: appena 9,99 euro anziché 69,99. Non solo: gli abbonati a EA Access avranno diritto a un'ulteriore riduzione del 15%!

Abbiamo poi la Deluxe Edition di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, uno degli sparatutto competitivi di riferimento in ambito eSport, a 8,99 euro anziché 29,99. Se tuttavia possedete un visore PlayStation VR vi suggeriamo anche Farpoint a 9,99 euro e Bravo Team a 9,99 euro.

Se vi piacciono gli action RPG, ci sono i classici The Witcher 3: Wild Hunt a 8,99 euro anziché 29,99 e Dark Souls III a 9,99 euro anziché 49,99, mentre chi è alla ricerca di qualche brivido può optare per Resident Evil 7 biohazard a 9,99 euro anziché 19,99.

Parecchio ricca la lista degli action adventure in promozione: The Last of Us Remastered a 9,99 euro anziché 19,99, Uncharted 4: Fine di un Ladro a 9,99 euro anziché 19,99, Uncharted: L'Eredità Perduta a 9,99 euro anziché 19,99, Uncharted: The Nathan Drake Collection a 9,99 euro anziché 19,99, Metal Gear Solid V: The Definitive Experience a 4,99 euro anziché 19,99.

Aggiungiamo infine anche Tekken 7 a 9,99 euro anziché 49,99, Ratchet & Clank a 9,99 euro anziché 19,99, Street Fighter V a 7,99 euro anziché 19,99, Everybody's Golf VR a 9,99 euro anziché 29,99 e BioShock: The Collection a 9,99 euro anziché 49,99.