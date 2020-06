Pokémon Spada e Scudo: The Isle of Armor, data di uscita ufficiale svelata da un trailer

Pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Spada e Scudo: The Isle of Armor, che svela la data di uscita ufficiale di questo attesissimo DLC: il 17 giugno 2020. A dare l'annuncio sono stati il publisher Nintendo e lo sviluppatore Game Freak. Il trailer si trova in testa alla notizia.

The Isle of Armor è il primo DLC di Pokémon Spada e Scudo. È ambientato in una grande isola sita nelle vicinanze della regione di Galar. Si tratta di un luogo in larga parte incontaminato, pieno di spiagge, foreste, grotte e dune. Ovviamente ci sono anche dei Pokémon. Qui i giocatori dovranno allenarsi presso il dojo dell'isola, sotto la guida di un nuovo e carismatico allenatore. L'obiettivo finale è trovare il Pokémon Leggendario Kubfu.

Come già annunciato, il secondo DLC di Pokémon Spada e Scudo arriverà in autunno e si chiamerà The Crown Tundra. Ulteriori dettagli sul pacchetto saranno forniti a tempo debito. Proprio ieri avevamo riportato la notizia che l'anno fiscale 2020 è stato il secondo migliore di sempre per The Pokémon Company. Il 2020 vedrà il lancio dei DLC di Pokémon Spada e Scudo, che sicuramente saranno acquistati in massa dagli appassionati.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo è un titolo esclusivo per Nintendo Switch, già da tempo disponibile.