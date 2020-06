Clash Royale: Ecco il Bilanciamento della Stagione 12!

PRINCIPE: Salute aumentata del 3%.

Dato il tasso di vittoria basso nelle ultime stagioni, il Principe è stato rispedito nel mondo dei sogni da dove ne è uscito rafforzato con una salute maggiore che potrà aumentare il suo tasso di vittoria.

TORRE BOMBARDIERA: Durata ridotta da 35 a 25 secondi.

Negli scorsi meta, questa carta è risultata molto temibile sia in fase proattiva che difensiva in modo da interrompere i contrattacchi dei nemici.

Riducendo la sua durata, nuovi mazzi potrebbero portare un nuovo cambiamento nel meta.

CONSEGNA ROYALE: Danno diminuito del 10%.

La Consegna Royale è arrivata solo un mese fa nel gioco e nel corso del tempo si è rivelata molto forte rispetto al suo costo.

Quindi in questo bilanciamento, il suo danno in volo è stato diminuito mentre è aumentato il danno della recluta contenuta in essa tanto che adesso potrà sconfiggere anche moschettieri e stregoni.

TERREMOTO: Rallentamento velocità dei nemici aumentata da 35% a 50%; Rallentamento dei colpi nemici rimosso.

La combo tra il Terremoto e le carte a velocità rapida ha dominato il meta nel corso dell'ultimo mese.

La sua abilità principale è quella di rallentare i movimenti nemici come nel caso del domatore dei cinghiali che ritarda il suo obiettivo e a volte viene sconfitto addirittura senza compierlo.

Rimuovendo il rallentamento dei colpi nemici, la carta Terremoto si addice meglio alle intenzioni degli sviluppatori ovvero: punire le truppe da mischia schierate male, piuttosto che difensori perfettamente posizionati.

Inoltre, il 5 Giugno verrà introdotta la nuova carta Draghi D'Ossa che sarà sbloccabile o a partire dall'Arena 12 oppure completando la sfida "Scatena i Draghi D'Ossa" con almeno 3 vittorie.

Alcuni mesi fa è stato introdotto un tempo di schieramento scaglionato per le truppe composte da più elementi.

Ora invece gli sviluppatori del gioco hanno deciso di estenderla a tutte le truppe.

Le carte formate da 2 o più truppe verranno dispiegate con 0,1 secondi l'una dall'altra.

Quindi per alcune carte, ci sarà una riduzione del tempo di schieramento scaglionato che già avevano (orda di sgherri, gang di goblin passano da 0.15 a 0.1 secondi), per altre truppe, invece, verrà aggiunto un ritardo del tempo di schieramento.

L'unica eccezione saranno le carte costituite da scheletri che manterranno un'evocazione immediata.

Le carte interessate da questo cambiamento sono le seguenti:

Arcieri

Goblin

Goblin lancieri

Gang di goblin

Sgherri

Barbari

Orda di sgherri

Mascalzoni

Guardie

Reclute Royale

Pipistrelli

Scaricuccioli

Spaccamuro

Draghi d'ossa

Tre moschettieri

Barbari scelti