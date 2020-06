The Pokémon Company: l'anno fiscale 2020 è stato il suo secondo migliore di sempre

Stando al suo ultimo resoconto economico, l'anno fiscale 2020 è stato il secondo migliore di sempre di The Pokémon Company, grazie anche al contributo di Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch. I profitti sono stati di 15,367 miliardi di yen (circa 143 milioni di dollari) e sono cresciuti del 14,8% rispetto all'anno fiscale precedente.

In realtà il gioco che più sta facendo incassare soldi a The Pokémon Company è sempre Pokémon GO, che continua a macinare milioni di dollari senza sosta. Comunque sia anche l'apporto di Pokémon Spada e Scudo pare che sia stato determinante. L'unico anno in cui The Pokémon Company ha fatto meglio è stato il 2017, con risultati solo leggermente migliori del 2020. Quell'anno la maggior parte del successo fu dovuto al solo Pokémon GO.

In generale, il brand Pokémon rimane uno dei più forti del mondo dell'intrattenimento, capace di sommare successi su successi. Chissà cosa ci aspetta per il futuro, a questo punto, dato che Nintendo Switch ha già avuto due Pokémon e Pokémon GO è lungi dall'aver esaurito il suo successo.