The Last of Us 2: PS4 Pro in alcuni casi rumorosa come il motore di un condizionatore

A quanto pare The Last of Us 2 fa diventare PS4 Pro rumorosa come il motore di un condizionatore. A raccontarlo è stato Gene Park, giornalista del Washington Post che scrive nella sezione Launcher dedicata ai videogiochi, la cui esperienza da questo punto di vista pare sia stata disastrosa.

Park, rispondendo ai lettori, ha spiegato: "Posseggo il primo modello di PS4 Pro. Gli sfiati sono puliti. Giocando a The Last of Us 2 le ventole sono diventate più rumorose del mio condizionatore. Hanno iniziato a fare così tanto rumore che ho dovuto alzare il volume delle casse. Anche nella modalità 1080p non è cambiato nulla."

Park ha poi raccontato che la sua PS4 Pro si comporta allo stesso modo con tutti gli AAA più grossi di PS4, come God of War e Death Stranding. Al suo post si sono accodati molti che hanno raccontato di problemi simili con le loro PS4 Pro (non con The Last of Us 2), con alcuni che hanno detto di giocare con le cuffie proprio per questo motivo.

La speranza è che con PS5 Sony riesca a risolvere i problemi di raffreddamento e di rumore che hanno afflitto parecchie unità di PS4. Per saperlo dobbiamo attendere la presentazione ufficiale della console, purtroppo appena rimandata.



