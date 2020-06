Pokémon contro il razzismo a supporto dei manifestanti USA, ma Nintendo è silente sull'argomento

L'account Twitter ufficiale dei Pokémon ha preso posizione contro il razzismo in USA, pubblicando una simpatica GIF di supporto ai movimenti che in queste ore stanno manifestando per l'omicidio di George Floyd, a opera di un poliziotto che lo ha soffocato premendogli il collo con il ginocchio per più di otto minuti. Stranamente però, Nintendo continua a non schierarsi in alcun modo.

Da notare che i commenti alla GIF sono abbastanza strampalati, ossia molti li hanno sfruttati per continuare a lamentarsi del DEX di Pokémon Spada e Scudo (cosa che fanno praticamente sotto a ogni post dei Pokémon). Noi comunque cerchiamo di occuparci solo delle persone intelligenti, in questo caso.

Detto questo sta facendo rumore anche il già citato silenzio di Nintendo sulla questione, lì dove gli altri grandi produttori hardware di console hanno già preso tutti posizione contro il razzismo e a supporto del movimento #BlackLivesMatter. Ad esempio Sony è intervenuta chiaramente in merito, ottenendo anche il plauso di Phil Spencer. Chissà perché invece la casa di Mario è tanto restia a dire la sua.