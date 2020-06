Epic Games Store: i giochi regalati hanno fatto aumentare le vendite finita l'offerta

Stando a Tim Sweeney di Epic Games, aver regalato i giochi sull'Epic Games Store ne ha fatto aumentare le vendite, una volta conclusa l'offerta. La sua dichiarazione, rilasciata in un'intervista concessa a Gamespot, può apparire paradossale, ma Sweeney l'ha spiegata in modo davvero convincente.

Epic Games Store regala giochi settimanalmente dalla sua fondazione, compresi alcuni tripla A prestigiosissimi, come GTA V, Civilization 6 e, attualmente, la raccolta dei primi tre Borderlands. Comunque sia molto più spesso sono stati regalati dei titoli indie, alcuni di gran pregio. Secondo Sweeney sono stati soprattutto questi ultimi a trarre giovamento dalla politica dei regali: "Senza conoscerlo, voi non avreste preso e acquistato un titolo come Satisfactory, ma regalato vi ha permesso di scoprire un gioco fantastico. In questo modo la gente ha scoperto molti giochi bellissimi e ciò è un bene per gli sviluppatori di videogiochi. La maggior parte degli sviluppatori che hanno lanciato i loro titoli gratis sull'Epic Games Store hanno visto le loro vendite su Steam e su console crescere, grazie all'aumentata consapevolezza del pubblico, quindi è stata una cosa davvero positiva e ha inoltre portato decine di milioni di nuovi utenti nell'ecosistema di Epic Games, una cosa fantastica per la compagnia. "

Sweeney ha anche spiegato di voler portare l'Epic Games Store su iOS e Android in futuro, ma non ha specificato quando.