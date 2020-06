A Total War: TROY uscirà gratis su Epic Games Store ad agosto: trailer e immagini

SEGA e Creative Assembly hanno annunciato oggi che A Total War Saga: TROY sarà disponibile esclusivamente tramite l'Epic Games Store a partire dal 13 agosto 2020. Il gioco sarà gratis per le prime 24 ore.

Grazie alla combinazione tra strategia a turni e battaglie in tempo reale, A Total War Saga: TROY permette ai giocatori di immergersi nel pieno della guerra di Troia, il leggendario conflitto dell'età del bronzo responsabile degli incubi di molti studenti italiani, oltre che fonte di ispirazione di storie, libri e film. Per la prima volta potremo vestire i panni di Achille, Ettore e tanti altri eroi leggendari nella lotta per la difesa della grande città di Troia... o per la sua completa distruzione.

"Grazie ad Epic siamo in grado di offrire gratuitamente un titolo Total War alla data di lancio. Siamo veramente emozionati di poter fare una cosa simile per i nostri giocatori," afferma Tim Heaton, Chief Studios Officer per SEGA. "Non vuol dire soltanto poter portare la storia e la leggenda di Troia a un pubblico più vasto grazie all'enorme piattaforma di Epic, significa anche che molti nuovi giocatori potranno provare per la prima volta Total War e il gameplay unico che ha reso famosa questa serie."

A Total War Saga: TROY sarà pubblicato su PC in esclusiva sull'Epic Games Store giovedì 13 agosto 2020. A Total War Saga: TROY sarà disponibile presso altri store digitali per PC come Steam da agosto 2021.

Di seguito le prime immagini di gioco e lo spettacolare trailer d'annuncio. Cosa ne pensate?