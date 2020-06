F1 2020, un video di gameplay con Hot Lap sul circuito di Baku City, in Azerbaigian

F1 2020 si mostra con un nuovo video di gameplay, nella fattispecie un Hot Lap effettuato sul circuito di Baku City, in Azerbaigian.

Protagonista della prestazione è Antonio Giovinazzi, a bordo della sua Alfa Romeo: una delle monoposto reali che troveremo nella nuova edizione del gioco di guida targato Codemasters, come riportato nel provato di F1 2020.

Dalla sua aggiunta al calendario di gare nel 2016, il complicato circuito cittadino è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan. Regalando momenti da urlo fin da subito con una curva strettissima a sinistra, i piloti devono destreggiarsi poi con la curva ad alto rischio del castello e proseguire con la salita cieca.

Questa domenica, 7 giugno, i piloti di F1 Sergio Perez e Pierre Gasly faranno il loro debutto al Grand Prix Virtuale di F1 2019. Ritornano ancora Charles Leclerc, Alex Albon, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, e - fresco delle sue vittorie a Monaco e in Spagna - George Russell.

Parteciperanno alla competizione anche il difensore del Manchester City, Aymeric Laporte, il portiere dell'AC Milan, Gianluigi Donnarumma, il pilota motociclista di rally Matthias Walkner, ed il portiere belga Thibaut Courtois. La trasmissione live inizierà alle 7pm sui canali ufficiali di Formula 1 , YouTube, Twitch, Weibo, e Facebook, insieme ai canali di altri partner internazionali.

F1 2020 sarà pubblicato venerdì 10 luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox One inclusa Xbox One X, PC Windows (DVD e Steam) e Google Stadia. I giocatori che acquisteranno la Michael Schumacher Deluxe Edition riceveranno contenuti esclusivi e un accesso anticipato di tre giorni.