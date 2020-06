F1 2020: un trailer presenta la Deluxe Schumacher Edition

Codemasters ha presentato con un trailer la Deluxe Schumacher Edition di F1 2020, dedicata a uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Lo trovate in testa alla notizia, con la voce narrante di Will Buxton. Naturalmente i giocatori potranno guidare le auto di Michael Schumacher in gioco, tutte quelle che hanno caratterizzato la sua carriera tra gli anni 90 e gli anni 2000:

1991: Jordan 191 - L'auto che ha lanciato la carriera di Michael. L'auto verde smeraldo è stata guidata per la prima volta al Gran Premio del Belgio del 1991

1994: Benetton B194 - La stagione in cui Michael ha vinto il suo primo Campionato del Mondo, vincendo sei delle prime sette gare

1995: Benetton B195 - In una classe a sé stante, ha portato Michael alla sua seconda vittoria e alla prima e unica di Benetton del Campionato del Mondo

- In una classe a sé stante, ha portato Michael alla sua seconda vittoria e alla prima e unica di Benetton del Campionato del Mondo 2000: Ferrari F1-2000 - L'auto conquistò 10 pole position, 10 vittorie in gara e assicurò alla Ferrari il suo primo Campionato mondiale piloti dal 1979