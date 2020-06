Sea of Thieves primo tra i più venduti di Steam, ottimo rilancio per il gioco Rare

Sea of Thieves è appena approdato su Steam e sta andando già decisamente bene, risultando primo nella classifica vendite sulla piattaforma Valve e dunque protagonista di un ottimo rilancio, a dimostrazione del buon andamento dei giochi Microsoft su tale digital delivery.

Nonostante sia uscito originariamente un paio di anni fa su PC e Xbox One, Sea of Thieves sta incontrando un'ottima accoglienza su Steam, dove è stato reso disponibile ieri. Molto positive le recensioni da parte degli utenti, ma soprattutto la risposta in termini di vendite sembra esplicita, a dimostrare ancora una volta come l'idea di aprire le produzioni first party Microsoft alla piattaforma Steam sia stata lungimirante da parte della compagnia, con il piratesco di Rare attualmente primo sia in Italia che in USA.

D'altronde è chiaro che l'approccio di Microsoft è agnostico non solo per quanto riguarda le piattaforme stesse, avendo abbattuto da tempo i confini tra Xbox e PC e in certi casi anche verso le altre console, ma anche per quanto riguarda i canali di distribuzione, visto che con queste iniziative viene a cadere anche l'esclusività del Microsoft Store sulle produzioni first party, anche se i lanci in contemporanea su Steam sono ancora piuttosto rari.

Peraltro, in questo momento in classifica su Steam compaiono anche Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, a conferma ulteriore del successo dell'iniziativa. A questo punto resta da vedere se, in futuro, sia possibile vedere più spesso l'arrivo in contemporanea delle produzioni first party Microsoft sia su Microsoft Store che su Steam, come sta accadendo ormai da tempo per quanto riguarda Halo: The Master Chief Collection e i suoi singoli capitoli.