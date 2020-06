Nintendo Switch domina le vendite in Giappone: Animal Crossing ancora primo sopra Xenoblade Chronicles

Nintendo Switch continua il suo dominio incontrastato del mercato videoludico in Giappone, dove la console ormai ha stracciato la concorrenza di PS4 mentre sul piano del software Animal Crossing: New Horizons continua ad essere primo in classifica anche a scapito dell'altra maggiore new entry della settimana, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

I dati di vendita e le relative classifiche provengono da Famitsu e si riferiscono alla settimana compresa tra il 25 e il 31 maggio 2020 in Giappone, per quanto riguarda il mercato retail. Si nota come Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sia la new entry di maggior spessore, che ha piazzato 90.789 copie al lancio, senza però riuscire a superare Animal Crossing: New Horizons che resta saldamente in testa confermando la posizione mantenuta anche la settimana scorsa e le precedenti, con altre 102.749 copie che portano il totale a oltre 4,6 milioni solo per quanto riguarda il Giappone.

Le altre new entry sono The Legend of Heroes: Ao no Kiseki per PS4 in quarta posizione, Uta no Prince-sama: Amazing Aria & Sweet Serenade LOVE per Nintendo Switch in settima e il pacchetto Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle per PS4 in ottava posizione.

Per quanto riguarda l'hardware, aumenta il distacco tra Nintendo Switch e PS4, con la console Nintendo giunta ormai a oltre 13,75 milioni di console vendute in Giappone contro i 9,13 milioni di PS4, per quanto riguarda tutte le varie versioni.

Vendite Software (vendite totali tra parentesi)