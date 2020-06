Fortnite, un bug permette di entrare in partita quando resta solo metà dei giocatori

Sembra davvero assurdo a pensarci, soprattutto considerando il genere di appartenenza, ma c'è un bug di Fortnite Capitolo 2 che permette di entrare in partita quando ormai la prima metà dei giocatori è già stata eliminata. Un errore di certo più vantaggioso di altri, sul quale vale la pena indagare.

Ad aver scoperto questo nuovo bug di Fortnite sono stati i giocatori del Battle Royale di Epic Games su Mac: dopo aver accettato di partecipare al prossimo match e aver avviato la partita, entrano effettivamente sull'isola solo dopo due o tre minuti in cui sono rimasti a fissare la schermata di caricamento. A questo punto il giocatore si ritrova gettato sulla mappa di gioco... quando resta in partita solo metà dei giocatori originari.

Si tratta probabilmente di un problema di sincronizzazione tra questa piattaforma di gioco e i server di Epic Games: come potete vedere dal video qui di seguito riportato, il giocatore compare nella partita solo quando è presente metà dei concorrenti, entrando all'improvviso come se si stesse lanciando dal Battle Bus. Ora, in un titolo come Fortnite in cui si sfidano 100 giocatori in totale, entrare in partita con solo altri 49 giocatori rappresenta un chiaro vantaggio: a meno che uno non partecipi con l'intenzione di mettere da subito alla prova le proprie abilità nelle città più affollate, che ormai saranno diventate deserte con 2 o 3 minuti di ritardo.

Questo bug sembra avvenire durante la prima partita di ogni sessione di gioco, quando il Mac avvia per la prima volta Fortnite Capitolo 2 dopo essere stato acceso. Con tutta probabilità gli sviluppatori lo correggeranno al più presto, forse anche prima del lancio della Stagione 3, attualmente rinviato al 17 giugno 2020.