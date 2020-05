Half-Life: Alyx: online gli strumenti per moddare il gioco, ora compatibile con Linux

Valve ha pubblicato i più recenti strumenti per moddare Half-Life: Alyx. Nella nuova beta del Workshop sarà possibile trovare i editor per creare nuovi livelli, modificare le animazioni, gli oggetti e gli effetti speciali e molto altro. Grazie a questo update il gioco va anche su Linux.

Attraverso l'ultimo update del gioco, nel caso non l'abbiate ancora fatto, questa è la nostra recensione di Half-Life: Alyx, uno dei più grandi capolavori per la VR, Valve ha incluso il supporto al Workshop di Steam. In questo modo la comunità del gioco avrà tutti gli strumenti per modificare e modellare il gioco in base alle proprie voglie.

Elemento da non sottovalutare, Valve ha anche incluso il supporto per Linux e le API di rendering Vulkan.

Scopriamo tutte le novità di questo aggiornamento direttamente dal sito di Valve:

Gli strumenti di editing per i livelli di Half-Life Alyx sono ora disponibili per la Comunità! Puoi creare nuovi livelli, modelli, texture e animazioni per Half-Life: Alyx e tramite il Workshop di Steam potrai scoprire e provare tutte le creazioni della Comunità.

Hai intenzione di creare la tua sandbox di fisica in VR o una gigantesca macchina di Rube Goldberg? Hai in mente un nuovo combattimento contro decine di soldati Combine? Perché non creare il rompicapo più lungo di sempre da risolvere con il Multiutensile? Oppure un intero nuovo distretto di City 17! Scopri gli strumenti e dai sfogo alla creatività! Se vuoi solo provare tutte le creazioni della Comunità, sfoglia il Workshop di Steam di Half-Life Alyx e scopri gli add-on più popolari o i più recenti.

Questo è il primo rilascio beta degli strumenti del Workshop per Alyx, che progettiamo di ampliare e migliorare nelle prossime settimane. Il rilascio include versioni nuove o aggiornate di: