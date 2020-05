Kena Voce: minuti illimitati, 50MB e ora anche SMS a 4,99 euro

Kena Mobile ha annunciato in queste ore novità importanti per la sua offerta Kena Voce, un bundle pensato con un occhio di riguardo per le chiamate nazionali, e dunque in certo modo per le persone più anziane e in generale per chi non usa troppo la connessione ad internet. Adesso l'offerta accoglie tra le sue proposte anche gli SMS: vediamo le novità.

Da ora Kena Voce prevede tra i suoi contenuti anche un bundle dati SMS illimitato: sarà valido per attivazioni con portabilità da iliad e altri operatori virtuali, senza costi aggiuntivi. Dunque Kena Voce offre ufficialmente minuti illimitati, 50MB di traffico internet ed SMS illimitati verso tutti. Dell'offerta in questione abbiamo avuto modo di parlarvi già in passato: è particolarmente indicata per i clienti che non hanno interesse nella connessione dati.

Il prezzo di abbonamento mensile invece non cambia: resta pari a 4,99 euro. Trattandosi di un'offerta operator attack, Kena Voce può essere attivata sul sito ufficiale di Kena Mobile tramite richiesta di portabilità, da parte di utenti iliad, Poste Mobile, LycaMobile e altri operatori virtuali. Sono esclusi invece: TIM, Ho Mobile, Tre, Vodafone, Fastweb, Tiscali, Coop Mobile, Very Mobile e Rabona Mobile.