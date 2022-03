Scarlet Nexus x Tales of Arise: evento crossover disponibile, trailer di lancio

Tales of Arise e Scarlet Nexus hanno avviato il loro evento in crossover, com'era stato anticipato nei giorni scorsi, presentato anche da un nuovo trailer visibile qui sopra che comunica l'avvio dell'iniziativa nella giornata di ieri.

Entrambi i titoli hanno ottenuto un ottimo successo per Bandai Namco: Tales of Arise è considerato uno dei migliori capitoli della lunga serie, progettato per essere il "gioco di Tales definitivo" per il 25esimo anniversario, mentre Scarlet Nexus è una proprietà inedita che è riuscita a ricavarsi un ottimo spazio nel panorama odierno.

L'evento in crossover consente di ottenere, per ciascun gioco, tre oggetti e una traccia della colonna sonora ispirati all'altro titolo: in particolare, in Tales of Arise è possibile ottenere la replica di Myoho Muramasa, la replica di Handmade Hairclip, Baki e Oppose Viewpoint come musica, mentre in Scarlet Nexus otteniamo la Blazing Sword, la Broken Iron Mass, Owlet Doll e Flame of Hope come musica della colonna sonora.

Il tutto era stato annunciato già la settimana scorsa e giunge a compimento in queste ore. Di recente, avevamo visto anche il nuovo video introduttivo in stile anime per Tales of Arise, realizzato da Ufotable.