Tales of Arise x Scarlet Nexus: DLC crossover annunciati per i due giochi di Bandai Namco

Bandai Namco ha annunciato una collaborazione crossover tra Tales of Arise e Scarlet Nexus, con i due giochi che nei prossimi giorni si arricchiranno di nuovi contenuti aggiuntivi sotto forma di DLC.

Per Tales of Arise verranno aggiunti vari oggetti da Scarlet Nexus, come la "Myoho Muramasa" di Yuito e l'accessorio "Baki Chan", che saranno disponibili gratuitamente per tutti i giocatori.

I giocatori di Scarlet Nexus, invece, potranno mettere le mani su elementi come la Blazing Sword e la maschera di ferro rotta indossata da Alphen provenienti da Tales of Arise. Tuttavia in questo caso, non è ancora chiaro se parliamo di contenuti gratuiti o meno.

Maggiori dettagli sui DLC crossover di Tales of Arise e Scarlet Nexus verranno condivisi nei prossimi giorni sui profili social ufficiali dei due giochi e di Bandai Namco. Di seguito, trovate le immagini pubblicate in concomitanza con l'annuncio.

Sia Tales of Arise che Scarlet Nexus sono disponibili su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC, con il secondo che è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass, cosa che ha fatto molto bene al gioco, secondo Bandai Namco.