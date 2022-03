Twitch annuncia nuovi modi per far ricorso per i ban e per gestire le segnalazioni

Twitch ha svelato due nuove funzioni. Ora è disponibile un nuovo portale per presentare e tenere traccia degli appelli di ban, e la prossima settimana verrà pubblicato un nuovo processo di segnalazione semplificato. Entrambe queste caratteristiche sono state create nel tentativo di migliorare la sicurezza.

In un post sul blog, Twitch ha spiegato che la sicurezza della comunità è vitale per interagire sulla piattaforma, ma ha ammesso che si affidano soprattutto sulle azioni della comunità. Nel tentativo di rendere più facile la collaborazione tra i creatori e Twitch, hanno svelato un nuovo portale per gestire gli appelli in modo semplificato, oltre a nuove un migliore processo di segnalazione.

Hanno continuato a spiegate che un sistema di report più dettagliato permette al team di agire sui contenuti offensivi più rapidamente, il che li ha spinti a rinnovare il loro processo di segnalazione. Hanno detto: "Sulla base del vostro feedback, abbiamo sviluppato uno strumento con un design più semplice e intuitivo per aiutarvi a presentare un rapporto e tornare a connettervi con la vostra comunità. Include una nuova funzionalità di ricerca per aiutarvi a trovare il motivo esatto del rapporto che state cercando, così come menu personalizzati basati sul fatto che stiate segnalando contenuti live, VOD o clip".

Hanno anche rivelato il nuovo portale di appelli ai ban di Twitch. Hanno spiegato anche perché hanno deciso di creare il nuovo portale, sottolineando che si sono basati sul feedback della comunità. Hanno detto: "Abbiamo capito che il nostro sistema attuale è lento e che non fornisce abbastanza informazioni su come sta procedendo il tuo appello attuale o come sono andati gli appelli passati. Questo è particolarmente importante per i creatori, che guadagnano facendo streaming per le loro comunità".

Pare inoltre che queste non siano le uniche novità in arrivo. Anche se non è ufficiale, sembrerebbe che Twitch voglia aprirsi ai contenuti sessualmente più espliciti, stando ad alcuni streamer.