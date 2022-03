Coromon: gameplay trailer mostra i livelli di difficoltà, uno è come la Nuzlocke dei Pokémon

TRAGsoft e Freedom Games hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Coromon, GDR che ricorda molto lo stile della serie Pokémon. Nel filmato ci vengono presentati i vari livelli di difficoltà presenti nel gioco, tra cui uno che ricorda molto le Nuzlocke Challenge in cui si cimentano gli appassionati hardcore di Pokémon.

Coromon ha cinque livelli di difficoltà, ovvero Easy, Normal, Hard, Insane e infine l'ultimo è completamente personalizzabile dal giocatore, che può decidere di attivare o disattivare vari modificatori per creare l'esperienza a lui più congeniale.

Come potrete intuire Normal è la difficoltà standard consigliata a tutti i giocatori in erba ed Easy a quelli poco avvezzi al genere. Le cose iniziano a farsi complicate da Hard, dato che non sarà possibile fuggire da alcuna battaglia e c'è anche una sorta di permadeath: se gli HP di un Coromon si azzerano lascerà per sempre la squadra. Infine, in Insane sarà possibile catturare un solo Coromon in ogni area, il che, unito al permadeath, ricorda le regole delle Nuzlocke Challenge dei Pokémon.

Nella difficoltà personalizzabile invece sarà possibile modificare a piacimento vari aspetti, come il numero di Coromon catturabili in un'area, limiti alle cure e il prezzo degli oggetti, giusto per fare alcuni esempi.

Coromon è un JRPG realizzato con un accattivante stile in pixel-art e un omaggio ai classici del genere monster collector. Ambientato in un futuro prossimo, vestiremo i panni di un aspirante ricercatore intento a salvare il mondo dal collasso e fermare i piani di una losca organizzazione. Nel gioco potremo catturare più di 120 creature differenti, i Coromon, che dovremo sfruttare per avere la meglio in combattimenti strategici a turni. Il gioco inoltre pone una certa enfasi nella risoluzione di rompicapi e offre la possibilità di scegliere tra tre livelli di difficoltà differenti. Non manca poi una modalità multiplayer, che permette di sfidare amici e altri utenti in battaglie online.

Coromon sarà disponibile per PC, Mac e Nintendo Switch a partire dal 31 marzo 2022.