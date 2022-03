Starfield: data di uscita rimandata? Serrano' suggerisce una nuova data

Roberto Serrano', noto utente di Twitter, ha condiviso tramite il proprio account un nuovo rumor: la data di uscita di Starfield potrebbe essere stata rimandata. L'uomo ha anche indicato una possibile data: il 2-3-2023.

Precisiamo - e potete vederlo voi stessi qui sotto - che Serrano' non ha tecnicamente scritto la parola "Starfield" e non ha detto effettivamente che la data di uscita sia stata rimandata. L'uomo ha solamente inserito una faccina dubbiosa, la data di uscita di Starfield (11 novembre 2022) e ha poi inserito un'emote di una stella e infine ha scritto una nuova data 2.3.23. Supponendo che abbia usato il formato americano (di norma Serrano' scrive in inglese sul suo account), si tratterebbe del tre febbraio 2023. Se il formato fosse italiano, sarebbe il due marzo 2023. Indipendentemente dalla data esatta, l'idea che Serrano' propone è quella di un possibile rimando del gioco.

Ricordiamo che Serrano' è un leaker attivo, ma spesso le sue speculazioni non fanno centro. Ci sono state occasioni in cui ha avuto ragione, ma nel complesso non è una fonte attendibile come altre.

Per ora è tutto un rumor da prendere con le pinze. Starfield non è stato rimandato e quanto indicato da Serrano' non è ovviamente ufficiale. Certo è che, a otto mesi dall'uscita, ancora non abbiamo avuto modo di vedere un vero gameplay del gioco: speriamo che Bethesda ci rassicuri presto sulla data di uscita e sulle condizioni del gioco, così da non far sorgere dubbi di fronte a rumor come questo.

