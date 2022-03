The Witcher: il nuovo gioco è più amato di Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077 su Twitter

Il nuovo gioco di The Witcher è molto lontano, ma questo non impedisce ai giocatori di desiderarlo. L'annuncio del gioco, infatti, ha attirato più di 300.000 Mi Piace su Twitter. Si tratta di un numero ben più grande di qualsiasi tweet di Cyberpunk 2077 e del tweet di annuncio di Red Dead Redemption 2.

L'informazione è stata condivisa da Benji-Sales, tramite Twitter. Come potete vedere qui sotto, Benji scrive: "Le persone sono chiaramente eccitate per il nuovo gioco di The Witcher. Oltre 300.000 Mi Piace per un tweet di annuncio. Si tratta di uno dei più grandi tweet di annuncio di sempre e più grande dell'annuncio di Red Dead Redemption 2 fatto da Rockstar Games. È anche più grande di qualsiasi tweet ufficiale di Cyberpunk 2077."

Si tratta di un risultato non da poco, considerando che la saga di The Witcher è "ferma" (se escludiamo il Gwent, si intende) da anni. Soprattutto, però, CD Projekt RED ha subito un forte danno all'immagine, dopo la pubblicazione di Cyberpunk 2077. Il pubblico, però, pare felice all'idea di tornare a giocare nel mondo di The Witcher.

Ovviamente un Mi Piace su Twitter non richiede un grande sforzo e dovremo vedere quanto il pubblico sarà reattivo all'uscita, che avverrà per certo tra anni. Per il momento, però, CD Projekt RED può considerarsi soddisfatta di questo annuncio e del primo impatto del gioco che, ricordiamo, non va assolutamente chiamato The Witcher 4.