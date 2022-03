God of War per PC: Patch 1.09 disponibile, ecco le novità

Da ora è disponibile la Patch 1.09 per la versione PC di God of War. Stando alle note dell'aggiornamento, l'update aggiunge la possibilità di configurare i controlli in modo tale che mira e difesa con lo scudo possano essere attivati e disattivati con la pressione del tasto dedicato (senza tenere premuto dunque) e risolve alcuni problemi, come crash dell'applicazione. Di seguito trovate le note della patch tradotte in italiano:

Nuove funzioni:

Mirare e bloccare ora possono essere configurati come un comando a interruttore (premere per attivare, premere nuovamente per disattivare ndr).

È possibile abilitare il Triple Buffering per ridurre i casi di micro-stutter ala costo di un lieve aumento della latenza.

L'utilizzo della memoria della GPU ora è incluso nelle impostazioni video per facilitare la risoluzione di problemi nelle prestazioni.

Fix

I valori della memoria verranno ora rilevati correttamente quando si utilizza una GPU integrata.

Gli arresti anomali non si verificheranno più se una GPU segnala valori di memoria non validi.

Alcuni sistemi di gameplay non causeranno più arresti anomali intermittenti.

Implementata l'eliminazione di alcuni piccoli oggetti per ridurre il numero di elementi elaborati dalla CPU.

