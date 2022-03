The Witcher 4 non è stato annunciato, precisa CD Projekt RED

CD Projekt RED, tramite Twitter, ha voluto fare una precisazione riguardo agli annunci da poco fatti. Lo sviluppatore polacco ha affermato che The Witcher 4 non è stato annunciato e che, come già sappiamo, non sarà esclusiva di uno store in particolare.

Precisamente, tramite Twitter, Radek Grabovski - Global PR Director presso CD Projekt RED - ha scritto: "Ecco cosa non abbiamo annunciato quest'oggi: un gioco chiamato The Witcher 4, un gioco esclusivo per un singolo negozio digitale. Si è trattato di una conferma iniziale di una nuova saga per il franchise di The Witcher. Attualmente, non stiamo parlando di nulla di specifico in termini di storia, personaggi, meccaniche, trama o altri dettagli".

L'unica immagine del nuovo gioco di The Witcher

In poche parole, il nuovo gioco in arrivo è "un nuovo gioco della saga di The Witcher" e non The Witcher 4. Per semplicità, molti fan potrebbero volerlo chiamare in questo modo, ma è importante sapere che ufficialmente il gioco non ha ancora un nome. Inoltre, usare il numero quattro tende a sottintendere che sarà un seguito del terzo capitolo: potrebbe (forse anche probabilmente?) non essere così, soprattutto considerando che è definito come "una nuova saga".

A livello ufficiale quindi non vi è nulla da aggiungere, ma ovviamente le ipotesi sul nuovo The Witcher sono già iniziate. Si è parlato ad esempio della possibile nuova ambientazione.