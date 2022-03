Gran Turismo 7: utenti boicottano le microtransazioni facendo crediti senza giocare

Gran Turismo 7 continua ad essere al centro di polemiche da parte dei giocatori, che nel frattempo hanno escogitato anche metodi alquanto complessi per esprimere il proprio dissenso e in un certo senso boicottare il sistema di progressione imposto, praticamente accumulando crediti senza giocare.

Come riferito da VGC, utilizzando l'opzione Remote Play e un semplice script, alcuni giocatori stanno praticamente facendo andare il gioco da solo, ripetendo continuamente la stessa corsa e accumulando milioni di crediti, senza praticamente nemmeno dover toccare un controller.

Secondo quanto riferito, questo script consentirebbe di ottenere "15 milioni di crediti al giorno", ovvero un valore pari a circa 120 dollari in base alle microtransazioni (ma neanche tanto "micro") presenti all'interno di Gran Turismo 7.

Si tratta, di fatto, di un sistema di farming che ovviamente non è regolare e può rientrare nel cheating, ma risulta interessante come modo adottato dagli utenti per boicottare il sistema di progressione standard che è stato modificato pesantemente dalla patch 1.07.

Come riferito dall'utente Septomor sul forum PSNProfiles, lo script funziona su PC Windows con l'uso dell'app PlayStation Remote Play, immettendo degli input regolari in modo da effettuare giri di una stessa corsa ripetuta all'infinito, generando in questo modo i crediti senza effettivamente giocare.

È probabile che il sistema venga in qualche modo disabilitato da Sony con qualche aggiornamento, in ogni caso. Nel frattempo, Gran Turismo 7 continua ad essere bombardato di recensioni negative da parte degli utenti nel pieno delle polemiche su always online e microtransazioni, dopo la revisione generale della raccolta crediti nel gioco e l'offline perdurato 30 ore. Il gioco ha ora una media voti da parte degli utenti inferiore a 2/10.