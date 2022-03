Elden Ring: la patch 1.03 ha migliorato le performance su Xbox

La patch 1.03 di Elden Ring si è dimostrata un aggiornamento particolarmente positivo, per motivi evidenti come le nuove aggiunte ma anche per dei miglioramenti meno palesi ma rilevati e analizzati da Digital Foundry, in particolare per quanto riguarda i le performance migliorate su Xbox.

Come dimostrato dalle prime analisi, Elden Ring è un gioco piuttosto lontano da un'ottimizzazione convincente in ogni condizione e questo in particolare su Xbox. Nonostante, a detta di alcuni componenti di Digital Foundry, la soluzione migliore tra le console next gen risulti il gioco su Xbox Series X con VRR applicato, o la versione PS4 in retrocompatibilità su PS5, senza usare il VRR su Xbox il titolo risulta incerto nelle performance, ma la situazione pare sia nettamente migliorata con il rilascio della patch 1.03.

In base alle analisi effettuate, Elden Ring ha ricevuto una ulteriore ottimizzazione un po' su tutte le piattaforme, ma il risultato più evidente è stato su Xbox e in particolare su Xbox Series X|S, dove ha ottenuto un incremento di frame-rate medio del 7% rispetto a prima. Questo comporta un miglioramento generale del gioco che si avvicina ora alle performance di PS5, la quale rimane comunque generalmente più stabile anche se la differenza si è assottigliata.

In particolare, l'incremento di frame-rate medio porta a un ulteriore miglioramento anche con l'uso del VRR, visto che anche i casi in cui i cali uscivano dal range di controllo della tecnologia in questione, adesso sono stati corretti per restituire un'esperienza molto più regolare.

