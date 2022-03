Senua's Saga: Hellblade 2: la qualità è "fuori scala", il combattimento sarà diverso

Juan Fernández - combat designer presso Ninja Theory - ha parlato di Senua's Saga: Hellblade 2, spiegando che la qualità è "fuori scala" e che il combattimento sarà gestito in modo diverso rispetto al primo capitolo.

Precisamente, il designer ha parlato con Vandal, rivista spagnola. Il contenuto è poi stato tradotto e condiviso tramite ResetEra. Viene spiegato che Senua's Saga: Hellblade 2 ha un team più grande rispetto al primo gioco, ma comunque la qualità di tutte le componenti del gioco "è fuori scala".

Ciò che più piace a Fernández di Senua's Saga: Hellblade 2 è il suo "approccio unico". Viene affermato che vi sono molte novità che avranno un impatto importante. In particolar modo, il sistema di combattimento viene proposto al giocatore in modo diverso. Nel primo Hellblade, il designer non era molto soddisfatto del risultato a causa di una mancanza di nemici, dei limiti del combattimento dalla distanza e del bilanciamento (i nemici avevano troppa vita e resistenza). Pur essendoci una notevole varietà di attacchi e combo, i giocatori non erano invogliati a usarli e sfruttavano solo le due o tre mosse che trovavano più comode.

Senua di Hellblade 2

Inoltre, viene spiegato che Senua's Saga: Hellblade 2 riceverà più feedback esterni rispetto al primo (all'epoca non c'era tempo e il team non voleva alterare la visione originale) e questo permetterà di realizzare un gioco migliore.

Poco tempo fa, il team aveva detto che Senua's Saga: Hellblade 2 farà sembrare il primo capitolo un indie.