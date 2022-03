Ghostbusters: Spirits Unleashed annunciato con trailer, nuovo gioco multiplayer

Ghostbusters: Spirits Unleashed è stato annunciato in questi minuti da Illfonic, con tanto di trailer di presentazione e prime immagini, e si tratta di un multiplayer asimmetrico 4v1 che vede i celebri acchiappafantasmi impegnati in nuove missioni.

Non c'è ancora una data d'uscita ma dovrebbe arrivare nel corso del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, portando con sé un po' di azione serrata in stile sparatutto in prima persona con elementi multiplayer cooperativi e competitivi, come spiegato anche nella nostra anteprima di Ghostbusters: Spirits Unleashed. Di fatto, si tratta di qualcosa di simile rispetto ai giochi precedenti degli autori, ovvero Predator: Hunting Grounds e Friday the 13th: The Game, come struttura del multiplayer.

Anche Ghostbusters: Spirits Unleashed è un multiplayer asimmetrico che pone i giocatori in partite 4v1, in cui quattro utenti interpretano i Ghostbusters e l'altro giocatore si occupa invece di gestire fantasmi e spiriti vari, assumendo il ruolo del nemico.

Tra le caratteristiche si rileva anche la partecipazione di alcuni degli attori che donano la voce ai personaggi originali, qui nel ruolo di guide per i giocatori: troviamo Winston Zeddemore interpretato da Ernie Hudson e Ray Stantz, doppiato da Dan Aykroyd.

Tra gli altri elementi di collegamento c'è la classica stazione dei pompieri di New York che fa da base agli acchiappafantasmi e l'iconica macchina Ecco-1 riprodotta in maniera precisa.

Il tutto comprende anche il multiplayer cross-platform completo e anche la possibilità di utilizzare dei bot gestiti dell'intelligenza artificiale per completare gli slot dei personaggi.

Prendi lo zaino Protonico e la trappola per Fantasmi, e tieni sotto controllo il PKE Meter e diventa un Ghostbuster insieme a quattro amici per inseguire dei terribili fantasmi che terrorizzano i luoghi pubblici. Lavora di squadra per trovare il Fantasma, colpiscilo con il blaster protonico e al momento giusto lancia la trappola! Riporta la calma tra i cittadini e blocca il Fantasma prima che infesti tutta la zona.

Oppure puoi giocare come Fantasma, spaventando i cittadini in varie location. Non avrai paura dei Ghostbuster, grazie all'abilità di volare e teltrasportarti attraverso le fenditure. Impossessati degli oggetti che trovi in ogni stanza per sfuggire ai Ghostbusters e spaventare i passanti. E se questo non funzionerà, riempire di slime e invocare mini ghouls sicuramente lo farà. Infesta tutte le location a disposizione impersonado uno dei tanti Fantasmi, ognuno con le sue abilità.

Preparati per ogni missione nella mitica Firehouse, personalizzando il tuo Ghostbuster o Fantasma, aggiorando l'equipaggiamento o le abilità, e allenandoti a sparare con con il blaster protonico e i suoi aggiornamenti. Parla con Winston Zeddemore, con la voce di Ernie Hudson, e scegli le missioni da svolgere. Incontra alcuni vecchi amici come il mitico Ray Stantz (Dan Aykroyd), pronto a dispensare consigli speciali nella Libreria Occulta di Ray.

Chi chiamerai quando vorrai catturare qualche fantasma? Grazie alla modalità multiplayer cross-platform, chiunque abbia un PC, PlayStation 4 e 5, e/o Xbox Series X|S o One può fare squadra e giocare insieme. I personaggi AI companions possono aiutare a completare le squadre, oppure interpretare i Ghostbusters o un Fantasma per giocare offline.

"Ghostbusters è una delle IP più amate nel mondo, perciò abbiamo fatto il massimo per creare un prodotto speciale e accessibile a tutti gli appassionati," ha dichiarato Charles Brungardt, CEO di IllFonic. "Se sei un appassionato dei film o dei videogiochi multiplayer asimmetrici, questo è il gioco per te."