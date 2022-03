Xbox Series S a tema Sonic 2 Il film: i controller hanno il pelo lungo colorato

Microsoft e Paramount Pictures hanno stretto un accordo per la realizzazione di una versione speciale di Xbox Series S a tema Sonic 2 Il Film. La console avrà una colorazione speciale e i controller (sono due, non uno) avranno il pelo lungo colorato.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, Xbox Series S è colorata di nero per l'occasione (di norma è bianca, con solo la copertura della ventola nera). Attorno alla ventola vi è dipinto un anello d'oro di Sonic. L'eroe del film è invece ritratto in basso mentre si scontra con Knuckles. La parte più impressionante è però la coppia di controller. Si tratta di due controller Xbox Series, ma sono completamente ricoperti di pelo lungo.

Xbox Series S a tema Sonic e Knuckles

In tutta onestà, non sappiamo quanto sia piacevole usare questi controller, ma capiamo che abbiano voluto realizzare qualcosa di speciale per la collaborazione di Xbox Series S e Sonic. In ogni caso, per poter ottenere la console si deve partecipare a una lotteria a premi. Dovrete fare un retweet del tweet ufficiale sull'account Xbox (ancora non disponibile al momento della scrittura) e includere l'hashtag #XboxSonic2Sweepstakes.

Diteci, cosa ne pensate di questa console Xbox Series S a tema Sonic? Vi piace?