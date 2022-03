Genshin Impact: il cosplay di Amber di likeassassin è allegro e dettagliato

Genshin Impact non sarà più una novità, ma il suo successo non si è certamente interrotto. Come sempre, continuano ad arrivare nuovi personaggi che ampliano il roster di guerrieri e guerriere a nostra disposizione, ma ci sono alcuni classici che non vengono mai dimenticati. Un esempio è quello proposto da likeassassin, che ci mostra ora il proprio cosplay di Amber.

Amber è una guerriera che utilizza il fuoco e fa parte dei primissimi personaggi proposti con la pubblicazione del gioco. likeassassin ci propone un cosplay "alleggerito" di Amber, ma non ne dimentica i dettagli più importanti, come il fiocco rosso che sembra un paio di orecchie da coniglio.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Amber realizzato da likeassassin? Il personaggio di Genshin Impact è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?