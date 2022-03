The Witcher: perché utilizzare Unreal Engine 5 invece del Red Engine?

In realtà i vantaggi sembrano essere molteplici, ma come vedremo ci sono anche moltissimi svantaggi, alcuni non facilmente intuibili. Andiamo, quindi, a scoprire perchè CD Projekt RED utilizzerà l'Unreal Engine 5 per The Witcher invece del Red Engine .

Perché CD Projekt RED ha abbandonato il suo motore proprietario, il Red Engine, a favore dell'Unreal Engine 5 di Epic Games (naturalmente non la versione gratuita, ma quella completa con tutto il supporto del caso) per la nuova saga di The Witcher?

I vantaggi

Il nuovo The Witcher sarà mosso dall'Unreal Engine 5

Il vantaggio più evidente è che l'Unreal Engine 5 è il framework più avanzato al mondo, non solo in ambito videoludico. Qualcuno penserà subito alla sola grafica, ma in realtà lo è anche dal punto di vista dei middleware e di tutta una serie di aspetti che fluidificano non poco il processo di creazione di un videogioco: Epic Games ha acquisito moltissime tecnologie nel corso degli ultimi anni, come ad esempio quella dell'utilizzatissimo Bink per i video, rendendo l'Unreal Engine ancora più autonomo rispetto alla concorrenza. Utilizzandolo si ha il pacchetto completo. Naturalmente è anche avanzatissimo dal punto di vista grafico, con tecnologie quali Nanite o Lumen, o una gestione integrata molto efficiente del ray tracing, che possono aiutare non poco nello sviluppo.

Tutto questo ci porta al secondo, grande, vantaggio: Epic Games ha un ampio team dedicato allo sviluppo del suo engine. Non siamo più negli anni '80 o '90 in cui un motore grafico poteva essere tirato su da uno sparuto team di persone intorno alle esigenze di un singolo gioco. Oggi un motore come l'Unreal Engine 5, potente e versatile, impiega centinaia di persone tra creazione, mantenimento e supporto. Raggiungere lo stesso livello per un qualsiasi publisher significa investire centinaia di milioni di euro, creare da zero o quasi un team dedicato e, soprattutto, dover gestire tutte le varie incombenze, come ad esempio quella dei port per le varie piattaforme, che vanno affrontate singolarmente sia a livello di supporto, sia a livello di strumenti di ottimizzazione. L'Unreal Engine 5 offre invece già tutto, oltre a essere dotato di una documentazione amplissima, che semplifica non poco la vita degli sviluppatori. Quest'ultimo punto, spesso sorvolato dai videogiocatori, è invece importantissimo, perché avere dei riferimenti documentati aiuta a risolvere più rapidamente gli inevitabili problemi che si incontrano durante i lavori.

L'Unreal Engine 5 è un motore avanzatissimo

Ultimo vantaggio, non meno importante degli altri, ma sicuramente il meno conosciuto dal grande pubblico, riguarda la formazione del team di sviluppo. Detta in parole povere: uno sviluppatore che lavora sul Red Engine conosce solo il Red Engine e si può vendere solo in quell'ambito, mentre uno sviluppatore che conosce l'Unreal Engine, adottato dalle software house di tutto il mondo, ma non solo, visti i recenti sviluppi in ambito cinematografico, ha più possibilità di trovare progetti a cui lavorare (come vedremo questa cosa è anche uno svantaggio, per CD Projekt Red).

Usare il Red Engine con i nuovi The Witcher, per CD Projekt RED avrebbe significato dover formare i nuovi assunti sul suo motore (spiegheremo meglio questo punto nei svantaggi). Renderli operativi al 100% avrebbe quindi richiesto molti mesi, se non anni. Oltretutto lo studio polacco avrebbe faticato non poco a trovare nuove leve per due motivi: il primo è che i professionisti sanno che la specializzazione su un motore proprietario è una competenza difficile da rivendere, il secondo è che, dopo il caso Cyberpunk 2077, CD Projekt RED non gode di ottima fama, quindi non è un posto di lavoro particolarmente attraente, soprattutto per gente che ha già un curriculum che gli consente di scegliere dove accasarsi.

Da questo punto di vista l'adozione dell'Unreal Engine 5 permetterà al team polacco di poter attingere a un bacino molto più ampio di potenziali sviluppatori di quello garantito dal Red Engine.