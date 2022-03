Ghostbusters: Spirits Unleashed, l'anteprima del multiplayer asimmetrico degli Acchiappafantasmi

Illfonic sta crescendo, e si sta specializzando e come scoprirete in questa anteprima di Ghostbusters: Spirits Unleashed, potrebbe essere in procinto di pubblicare il suo gioco migliore di sempre. Dopo il loro titolo di debutto, datato 2012, Illfonic si è data al multiplayer asimmetrico producendo giochi molto acerbi, ma non per questo poco divertenti. Tutti si ricordano di Friday The 13th: The Game, un disastro tecnico che nascondeva al suo interno diverse buone idee, parere che si può tranquillamente utilizzare anche per il film a cui è ispirato. Con Predator: Hunting Grounds le cose non sono andate tanto meglio, ma i passi in avanti fatti dalle software house nel giro di soli tre anni erano comunque ben visibili. Il loro ultimo progetto risale a meno di un anno fa, quando ha debuttato in early access il gioco Arcadegeddon che non avrà un nome di richiamo come i giochi precedenti, ma che sta crescendo molto, molto bene. Ghostbusters: Spirits Unleashed è senza alcun dubbio il loro gioco più importante, quello che potrebbe permettergli un salto di qualità e, cosa forse più importante, un interesse duraturo da parte della community che in passato ci ha messo meno di una settimana a passare ad altre più nuove esperienze di gioco.

Ray e Winston Ghostbusters: Spirits Unleashed: un angolo del museo di scienze naturali, uno dei livelli che dovremo liberare dall'infestazione paranormale Perché Ghostbusters: Spirits Unleashed dovrebbe riuscire proprio là dove gli altri giochi hanno fallito? Prima di tutto perché è fatto bene, graficamente è piacevole e sebbene non abbiamo ancora avuto modo di provarlo con mano, ma solo di vederlo giocare per una buona mezz'ora, la sensazione è che sia già abbastanza pulito. Un altro asso nella manica del gioco è la licenza scelta, che si presta benissimo a quello che Illfonic vuole realizzare e per la prima volta è adatta ad ogni età, specialmente dopo l'arrivo di Ghostbusters: Afterlife nei cinema che ha cementato il brand in vista di nuove generazioni di appassionati. Come tutti i giochi simili, anche Spirits Unleashed ha il suo hub centrale che non poteva non essere il mitico quartier generale degli acchiappafantasmi. Qui potremo affinare la nostra abilità con gli zaini protonici nel poligono all'aperto, personalizzare il nostro personaggio, migliorare l'attrezzatura spendendo i punti fin qui raccolti, parlare con i due ghostbusters originali Ray e Winston, presenti con volti e voci ufficiali, e infine naturalmente accettare nuovi lavori attraverso la scrivania che fu di Janine. Una volta fatto questo, ci ritroveremo in uno dei diversi biomi che verranno inclusi nel gioco al lancio, a caccia di un fantasma guidato da un altro giocatore (per rendere il gioco meno dipendente dall'online, questa volta sarà possibile anche affidarsi a un'IA, sia per i fantasmi che per i compagni) che avrà come scopo quello di possedere tutti gli umani presenti senza farsi beccare dai suoi nemici ghostbusters.

Noi redivivi, loro... Ghostbusters: Spirits Unleashed: Per trovare il fantasma dovremo utilizzare l'attrezzatura originale dei film! Per riuscirci, il fantasma potrà sfruttare diversi poter: può passare attraverso fessure molto stretto, spargere slime che disturbi i suoi avversari e in alcuni casi anche utilizzare dei minion, come piccoli goblin, per distrarli e seminarli. I fantasmi possono anche prendere controllo di oggetti di uso comune, come posacenere e tavolini, per spostarsi indisturbati o semplicemente per divertirsi alle spalle dei cacciatori. I ghostbusters faranno affidamento a un equipaggiamento più classico, in modo da non allontanarsi troppo dall'ambientazione ufficiale, ma che potremo upgradare in diversi modi che al momento sono in larga parte ancora sconosciuti. La volontà è quella di fornire ai giocatori un senso di progressione, senza però esagerare. La caccia si conclude o quando il fantasma avrà infestato l'intera area, o quando gli acchiappafantasmi avranno ridotto a zero e infine intrappolato l'ectoplasma.

Infestazione dinamica Ghostubusters: Spirits Unleashed: un angolo del quartier generale degli acchiappafantasmi, dove potremo incontrare anche Ray and Winston Per i suoi biomi, Ilffonic questa volta ha deciso non affidarsi alla proceduralità, preferendo degli ambienti prestabiliti ma in grado di mutare man mano che il fantasma si avvicinerà al suo scopo, divenendo sempre più melmosi e contorti. Nell'unico bioma che ci è stato mostrato, e che probabilmente vedrete nell'imminente trailer, il gruppo dovrà liberare e distruggere il meno possibile il museo di scienze naturali, aggirandosi quindi tra ossa di dinosauro, scantinati polverosi e sale illuminate dalla fievole luce dei grandi acquari. Le potenzialità ci sono, margini di crescita pure, la qualità sembra essere sufficientemente alta, bisogna solo capire se giochi simili hanno ancora un margine di manovra nel mercato attuale, lato multiplayer tendente al free-to-play se non addirittura al puro on-demand.

Ghostbusters: Spirits Unleashed ha tutte le carte in regola per diventare il miglior gioco della Illfonic. Sembra divertente da giocare e senza dubbio è ben realizzato, peccato non avere ancora una data di uscita precisa, ma solo una finestra di lancio che indica i mesi invernali del 2022 come i più probabili. Ghostbusters: Spirits Unleashed sarà inizialmente disponibile su PC (solo Epic Store), PlayStation 4 e 5 e l'intero ecosistema console di Xbox.