Cyberpunk 2077 patch 1.52 disponibile, vediamo i dettagli dell'aggiornamento

Cyberpunk 2077 si aggiorna oggi, 22 marzo 2022, con il rilascio della patch 1.52, un aggiornamento di dimensioni generose ma che risulta principalmente correttivo, in base alle note ufficiali diffuse da CD Projekt RED.

Aggiornamento: gli sviluppatori hanno pubblicato l'intero elenco delle note ufficiali di riferimento sulla patch 1.52, che va a correggere diversi problemi emersi in vari aspetti del gioco. Potete trovare l'elenco completo dei cambiamenti a questo indirizzo.

Articolo Originale:

L'update di oggi richiede un download non esattamente piccolo: si tratta di circa 6 GB di dati almeno su PC e qualcosa di simile probabilmente anche su PS5 e Xbox Series X|S, dunque la quantità di file e aggiornamenti applicati non dovrebbe essere proprio impercettibile, ma si tratta soprattutto di aggiustamenti e non di nuovi contenuti.

In attesa delle note ufficiali, che non sono ancora state distribuite da CD Projekt RED, veniamo a sapere che il nuovo aggiornamento ha aggiunto il supporto per Steam Deck, probabilmente con alcune regolazioni ad hoc per ottimizzarlo al meglio sul dispositivo portatile Valve, oltre a diverse correzioni.

Cyberpunk 2077, uno scorcio di Night City

Tra queste ci sono ottimizzazioni ulteriori per il gameplay, l'aggiustamento del problema dei personaggi invisibili, la sistemazione di alcuni freeze, l'aggiunta di correzioni per evitare alcuni crash e glitch che erano stati rilevati in precedenza e in generale un incremento nella stabilità del gioco.

Non sappiamo, al momento, se la patch corregge il problema che era stato rilevato sul trasferimento dei trofei da PS4 a PS5 con l'arrivo della versione 1.5, ma attendiamo comunque l'arrivo delle note ufficiali. Nel frattempo, è stata confermata la nuova espansione di Cyberpunk 2077 in sviluppo ancora su REDengine.