Dead Cells, l'aggiornamento Break the Bank aggiunge un nuovo bioma, armi e mutazioni

Lo sviluppatore Motion Twin ha pubblicato l'aggiornamento Break the Bank per Dead Cells, che aggiunge un nuovo bioma, chiamato "The Bank", tre nuovi nemici, tre nuove armi e tre nuove mutazioni. Da notare che si tratta di contenuti completamente gratuiti, quindi non dovrete pagare nulla per ottenerli. Guardate il trailer di gameplay per avere un quadro più completo delle novità.

Per sbloccare The Bank, dovete prima raggiungere Hand of the King. Dopo essere riusciti, The Bank apparirà casualmente nella zona di transizione della prima area, i Prisoner's Quarters, sotto forma di scrigno.

Parlando di nuovi nemici, The Bank è popolata dagli Agitated Pickpocket, che provano a rubare l'oro del protagonista; dai Gold Gorger, che migliorano raccogliendo oro e che possono diventare enormemente potenti e dai Golden Kamikaze Bat, che fanno cadere molto più oro delle versioni normali.

Le nuove armi includo la Gold Digger, che frutta oro colpendo i nemici e causa danni critici quando si è ricchi; il Dagger of Cupidity, che dà colpi critici per tre secondi dopo aver raccolto dell'oro e la Money Shooter che usa l'oro come munizioni.

Infine, le nuove mutazioni sono Midas' Blood, che fa guadagnare oro quando si perde energia; Gold Plating, che fa perdere oro invece di salute quando si viene colpiti e Get Rich Quick, che frutta oro quando si uccidono i nemici con uno speed boost.

Per tutte le altre novità, leggete la nota di rilascio ufficiale.